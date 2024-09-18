即入MSCI中國指數 短期支持股價

根據恒指公司的新股上市快速納入機制，若其首個交易日收市後的總市值，在現有恒生綜合指數的總股份數目排名前10%（按成分股數目），新股一般可於上市後第10個交易日收市後，便可被納入指數。然後再待滬深交易所調整標的證券，北水便可買入。恒指一般對成分股設上市3個月要求，即最快要待明年2月，為截至12月季度季檢時才有望染藍。

最快明年2月可染藍

美的首掛做好，H股市值升至約334億元，成交活躍。信誠證券聯席董事張智威稱，從市值及成交看，美的很大機會納入恒生綜指及恒指等。至於美的首掛表現亮麗，會否帶動新股市場氣氛，他指要視乎個別情况，因美的做好是不同因素配合，包括獲星級基金入股惹來市場憧憬，提高散戶認購興趣，以及港股近日表現不錯。

根據美的配發結果公告，美的獲超級大戶追捧，最大承配人獲配發1.7億股H股，涉資約93億元，佔發售股份總數30.13%。亦有18名基石投資者共獲分配1.79億股，佔發售股份總數的31.7%；換言之，兩者合共已佔發售股份總數近三分之二。

張智威稱，現時散戶對新股表現已沒參考作用，主要看基石投資者或大戶，若機構投資者分貨不足，上市後或追貨，對股價有幫助。