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憧憬美減息半厘 恒指彈237點見兩周高

標籤：經濟

【明報專訊】市場押注美國聯儲局減息機會達半厘，加上今年新股「集資王」美的集團（0300）首掛做好，中秋節港股市場氣氛轉樂觀。恒指曾彈近300點，收報17,660點，見近兩周高位。在缺乏北水下，大市成交只有630億元，但已經較周一增加逾三成。

恒指昨日低開35點，其後掉頭向上，最多升293點，高見17,715點，尾市回順，收報17,660點，升237點，是9月2日後收市新高；並且連升4日，累升551點。國指升1.4%；科指連升6日，見月內收市新高。

美的首掛不單股價曾升一成，全日成交更達38.44億元，與騰訊控股（0700）成交額相若，同列成交榜首。不過，美的「影子股」海爾智家（6690）就跌2.3%，為表現最差藍籌；海信家電（0921）亦跌2%，或涉資金換馬。

北水暫停 成交縮至630億

重磅科網、金融股普遍做好。美團（3690）連升6日，昨再升1.6%報128.6元；小米（1810）及阿里巴巴（9988）亦升約1%。港交所（0388）行政總裁陳翊庭指大型新股將「接踵而來」，港交所昨收報225.2元，升1.8%；恒生（0011）升逾2%。內銀股建行（0939）大升2.2%，工行（1398）及中行（3988）同升約1.8%。

憧憬聯儲局減息半厘，本地地產及收租股續受追捧。新世界發展（0017）再升5.5%；長實（1113）升4.4%；九置（1997）升近4%，是繼理想汽車（2015）後，表現最好3隻藍籌。

息口敏感本地地產股續做好

信誠證券聯席董事張智威表示，市場預期美聯儲減息半厘呼聲愈來愈高，對息口敏感的本地地產收租股已率先反映，股價連日上升。不過升市卻欠成交，顯示資金屬短炒，預期升勢難持續，後市視乎美議息結果，若出乎意料只減四分之一厘，以及北水周四回歸後偏向沽貨，後市可能受壓。