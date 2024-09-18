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強積金上月82億轉入固定收益基金 逾78億自股票基金流出 GUM：投資者趨向避險

【明報專訊】強積金（MPF）諮詢機構GUM公布今年8月市場分析報告，截至8月底MPF市場總資產上升2%至1.26萬億元，上月資金淨轉換有異常變化，一共有81.9億元湧入「固定收益基金」，資金變動幅度明顯高於年初至今平均水平，當中78.5億元流出自「股票基金」。分析指出，部分積極管理強積金的投資者明顯趨向避險，亦有部分成員提前佈局，高息周期尾聲鎖定收益和進行債券配置迎接減息。

明報記者 蕭嘉聰

8月資金淨轉出最多的前5個資產類別全為股票基金，包括「美國股票基金」、「大中華股票基金」、「香港股票基金」、「環球股票基金」和「香港股票基金（追蹤指數）」，當中以美國股票基金單月轉出最多，達20.4億元，不過年初至少仍錄得淨流入108.23億元。此外，大中華股票基金及香港股票基金今年首8個月計亦分別錄得46.64億元及59.72億元淨轉出。

港股基金首8月計淨轉出近60億

另一方面，8月資金淨轉入最多的前五個資產類別為「強積金保守基金」、「環球債券基金」、「保證基金」、「預設投資策略-65歲後基金」和「預設投資策略-核心累積基金」。排名前三位均為固定收益基金類別，共錄得76.6億元的資金轉入，另外兩隻屬於「預設投資策略基金（DIS）」，上月亦錄得近15.5億元的資金淨轉入。

分析：部分成員提前佈局迎減息

GUM策略及投資分析師雲天輝指出，市場預期9月美聯儲將首次減息，有望結束兩年半來高息年代，但美國就業數據不及預期令經濟前景有隱憂。資金流向反映成員風險偏好改變，8月單月近82億元資金湧入低風險資產，其中79億元由股票基金流出，尤其是美股錄得單月20億元流出。同時，分別有33億和30億元轉入保守基金和環球債券基金，顯示出部分成員已提前佈局，於高息周期尾聲鎖定收益和配置債券迎接減息。

市佔率方面，宏利（0945）以28.1%居首，匯豐和永明分別錄得17.7%及10.8%，繼續位列第二和第三。