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美銀基金經理調查：業界現金水平降至4.2%

【明報專訊】美銀進行9月份環球基金經理調查顯示，自從6月份以來，環球市場的投資情緒有所改善，並且充滿美國減息等於軟着陸的樂觀情緒，業界的現金水平降至4.2%，但另一方面投資者有如「緊張的牛（nervous bulls）」，資金由周期性資產轉向債券類相關項目。

資金轉向債券類相關項目

報告舉例，如配置到商品的資金便見7年低位，公用事業的超配水平則見2008年以來高位。技術上來說，若其後美國減息幅度愈大，周期性資產表現會愈佳，意味若及後減息步伐加快，資金或再重投周期性資產。

在最大的確信類別方面，調查有九成投資者已預期，孳息曲線會更斜；八成投資者預期經濟會軟着陸。宏觀角度而言，一般受訪的基金經理預期環球經濟增長處於低水平，並分別有79%、11%及7%被訪者預期經濟會軟着陸、硬着陸及不着陸。同時有三分之二被訪者認為，環球經濟不太似會出現衰退，投資者亦喜好企業現金派息提升股東回報，並創11年來統計高位。

該調查亦反映出，有六成被訪者認為銀根政策過緊，創調查有紀錄以來16年高位，並有九成人預期孳息曲線更斜。投資者的風險胃納見11個月低位，大部分集中買「美股七巨頭」，佔比達46%，但會沽中資股及建立黃金長倉博升勢。在相反交易策略方面，調查顯示，投資者會在商品、中國內地、資源、科技及房託建立長倉，並在債券、公用事業、必需品及醫健建立短倉。