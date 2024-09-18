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國泰上月載客量增16% 回復疫前七成

【明報專訊】國泰（0293）8月載客量按年增15.9%至206.90萬人次，進一步由7月恢復至疫情前2019年同期的六成，提高至七成。另貨運量亦按年升6.3%至12.42萬公噸貨物。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，隨着9月下旬進入傳統貨運旺季，集團將額外增加每周5班前往北美的航班。

進貨運旺季 每周增5班往北美航班

8月，國泰收入乘客千米數按年上升15.9%，乘客運載率下跌2.9個百分點至85.2%，而可用座位千米數則增加19.8%。貨運方面，月內貨物收入噸千米數按年下跌0.9%，運載率下跌1.7個百分點至57.1%，而可用貨物噸千米數則增加2.1%。

劉凱詩表示，8月仍然是傳統夏季旅遊高峰期，單月載客量連續兩個月突破200萬人次，更於8月10日錄得接近7.5萬人次載客量，創疫後單日新高。她稱，月初恢復的寧波航線表現良好，顧客主要來自內地、香港和印度。至於貨運，國泰貨物運送的載貨量受東南亞及北美的出口帶動，而來自美國對醫藥品運送的出口需求亦見殷切。

展望未來，劉指出內地顧客於「十一黃金周」的預訂數字理想，當中以東南亞國家最受歡迎，前往日本及韓國的需求亦旺盛。另外，公司預期貨運需求穩健，會額外增加每周5班前往北美的航班。除電子商務相關貨運持續增加外，亦料由內地、東南亞及印度出口的高科技及電子產品有所增長。