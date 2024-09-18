美聯儲減息半厘概率曾升至七成

回顧自2022年3月開始的加息周期，聯邦基金利率區間最初由零至0.25厘，輕微上調至介乎0.25厘至半厘，惟美國通脹率此際節節攀升，加息步伐也節節向上。2022年5月，美聯儲將加息幅度擴大至半厘後，此後下半年的4次加幅，更進一步擴大至0.75厘，以遏抑美國當時面臨逾40年來最高的通脹。直至去年7月，美聯儲合共加息11次，利率累計上調了5.25厘，聯邦基金利率區間自此維持在5.25厘至5.5厘（圖1）的23年高位。

今次加息周期加幅逾40年最大

翻查自1983年以來7次加息周期，今次合計5.25厘的加幅，超越其餘6次。政策急速收緊，一度逆轉2020年實施寬鬆政策以來的美股升勢，並導致美匯指數急升（圖2），人民幣、日圓等貨幣下滑。美股至去年中才調頭回升並不斷創新高。美匯指數近期顯著回落，人民幣匯價亦回升（圖3）。反映香港樓價的中原指數在2022年急跌後，過去一年多仍反覆尋底（圖4）。

在加息周期下，美國通脹迄今已大致受控。美國消費者物價指數（CPI）的按年升幅，已由2022年6月的9.1%高位，降至今年8月的2.5%水平，讓美聯儲可將政策重點由遏抑通脹，轉向確保充分就業。市場人士憂慮，若利率持續高企，會導致美國經濟低迷，甚至陷入衰退。美國就業市場已顯著降溫，6至8月的非農就業職位每月平均增幅已降至11.6萬，是2020年中以來最低，幸而8月失業率回落至4.2%，由接近3年高位下滑，反映美國經濟仍具韌力。

不過無論如何，當前利率仍具較大限制。實際借貸成本相當於名義利率減去通脹率。《華爾街日報》表示，隨着通脹預期回落，實際短期利率已升至3.2厘至3.5厘之間。美聯儲官員認為，中性實際利率（即不會促使就業率和通脹率上升或下降的利率）介乎0.5厘至1.5厘，意味當前的實際借貸水平，較應有水平高出至少1.75厘。

經濟無恙先減息 乏歷史參照

參考美聯儲2022年啟動加息周期後，曾以半厘，甚至0.75厘的幅度急速加息，這是由於初始實際利率為負值，遠低於中性利率。目前實際利率高企，意味美聯儲也可能大幅減息，使利率盡快恢復至中性水平。

不過分析認為，當前形勢沒有明確的歷史參照。美聯儲主席鮑威爾前高級特別顧問Jon Faust指出，在經濟尚未陷入困境的情况下減息的例子不多。以往當美聯儲開始減息，經濟往往已陷入麻煩，但當前情况並非如此。雖然招聘活動轉弱，消費者仍維持支出。美國第二季GDP修正值，按季折合成年率增長3%，較首季的1.4%增幅顯著加快。

美股預先反映 再升空間或有限

正因如此，美國經濟對預期中的減息，可能呈現出乎意料的反應。由於美聯儲並非試圖扭轉急速惡化的經濟，因此減息可能會更快刺激支出。不過另一方面，美股已反映減息預期所帶來的大部分上漲空間，標普500指數過去12個月累計升26%以上，因此進一步升幅可能有限，不過若能確認經濟已實現「軟着陸」，將會為股市帶來更大的上升空間。

美聯儲設定的是短期利率，對長期利率而言，重要的是投資者認為美聯儲未來的政策走向。換句話說，減息的影響往往在減息開始前已出現。這種影響從美國10年期國債孳息率的變化可見。該孳息率目前已降至3.6厘，較今年4月的高位，低1個百分點。美國10年期國債孳息率嚴重影響按揭抵押利率。房貸美（Freddie Mac）的數據顯示，美國30年期的平均按揭利率已降至6.2厘，相比5月上旬為7.22厘。一些分析師預計，若美國30年期按揭利率跌破6厘或5.5厘，住屋需求將再次激增。

（綜合報道）

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