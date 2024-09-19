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活在灣區：內地買手機4渠道 拆解優缺點

【明報專訊】每年9月，手機界都熱鬧非常，原因無他，就是蘋果的新一代iPhone發布會。今年更是熱鬧非凡，華為加入戰團，推出了全球首款三摺手機——HUAWEI Mate XT。根據Vmall華為商城數據，自9月7日以來預約訂購數字已達驚人的635萬，顯示這款新手機在消費者心中的火熱程度。

明報記者 龍彩霞

關於HUAWEI Mate XT在香港的發售詳情，尚待官方公布，目前大家可以在Vmall華為商城預訂內地版。近年來，內地手機在香港手機用戶中愈發受歡迎，特別是那些自帶美顏功能的攝影手機，深得KOL們的青睞，而且，價格也相當具競爭力。如果打算北上購買手機，不妨親自到實體店試試手感，還可以留意網店不定期推出的折扣活動，或可為你省下一筆。

華為三摺手機的預約將於今日（19日）截止，正式發售時間定於9月20日早上10時08分。深圳的華強北一直是各類電子產品聚集地，這裏的電子商品應有盡有，許多香港人都在華強北電子市場留下了足迹。不過，除了實體店，也可以留意網店。綜合華強北店主及網上KOL的意見，線上或線下買手機各有優缺點。

（一）手機商官網 可買到最新款

優點：（1）產品真品。能夠確保所購買的手機是正品，不存在假冒偽劣產品的風險；（2）可以買到最新款式：通常新品首發都會走官方自己銷售的渠道，能第一時間購買到最新推出的機型；（3）享受到完整服務，手機有問題直接和官方售後服務對接，包括保養、退貨換貨等待時間較短；（4）部分品牌可能提供一些個人化的客製選項，滿足用戶的個人化需求；（5）能取得最準確詳細的產品信息，不會有誤導或錯誤描述。

缺點：（1）價格優勢較小。相較於一些電商平台，促銷活動和優惠力度可能相對較小，價格可能相對較高；（2）機型對比起來比較單一。只能購買該品牌的手機，缺乏其他品牌產品的對比和選擇；（3）配送速度慢。在物流配送方面，沒有電商平台的送貨速度快和便利。

（二）京東商城 品質折扣兼備

優點：（1）京東商城銷售的手機品牌和型號眾多，方便消化者挑選和比較；（2）京東自營商城主打的就是家電種類，銷售的手機都保障是正品，有如假包換的承諾，自己有較嚴格的商品篩選機制，商品品質相對有保證；（3）京東的自有物流通常能夠快速配送，許多地區能實現次日達，甚至當日達，上午下單的手機中午就到，確實符合對效率要求高的用家；（4）京東提供包括退換貨、維修等較完善售後服務，大平台不用擔心落單收不到貨物的問題；（5）京東商城經常有手機促銷活動、優惠、贈品等，能以較實惠的價格購買手機，特別到了「618」年中大促銷和「雙11」活動期間，價位優惠幅度頗大；（6）京東商城手機銷售量很高，新款手機用戶評價與體驗可作為參考，有助消費者做出決定。

缺點：（1）京東除了自營商城之外，還有很多個人店舖銷售手機，不良商家有可能會以次充好。有極小可能買到翻新或二手機；（2）京東手機售價浮動大，有時候優惠活動的規則較為複雜，可能要花時間研究；（3）在遇到複雜的問題時，客戶服務人員需要和廠商協商解決辦法，問題處理速度有可能不夠快。

（三）拼多多 擁價格優勢

優點：（1）價格優勢。常能提供極具競爭力的價格，官方給予買家的優惠幅度很大，還有各種補貼和優惠活動，可能會比其他平台更廉宜；（2）團購模式，多人拼團的方式可進一步降低購買成本。

缺點：部分商家的售後服務或不夠完善，處理問題的效率和效果可能不如預期。還有商家信譽良莠不齊，需要仔細篩選。

（四）實體店 有服務員解答疑問

優點：（1）實體機體驗。可以直接觸摸和操作實體機，感受手機的外觀、尺寸、重量和操作手感；（2）購買後可以立即拿到手機，毋須等待物流配送。一手付錢一手交貨的感覺比網購更直接；（3）專業服務人員。銷售人員可提供面對面的專業介紹和建議，解答疑問；（4）售後處理可以面對面溝通，如果遇到問題，能夠更直接、快速地找到店舖處理，比網購處理更直接，有線下店舖售後處理時提供備用手機，面對面服務更貼心。

缺點：（1）價格比網上銷售貴一些。線下店舖租金加上人工成本較高，優惠活動較少；（2）產品選擇有限。店舖展示空間有限，可能無法展示所有型號和顏色；（3）銷售壓力。需要面對銷售人員的推銷壓力，有機會影響買家的決定。

有手機博主建議，計劃入手千元價位手機，選擇實體店會更直接一些，因為千元價位手機廠商本身利潤很低，線上線下的差價不是很大，實體店可以體驗到更好的服務。高端手機可以選擇京東購買，京東活動價的優惠有時很大。還有很多消費者會選擇先到實體店體驗，上手感受手機的握持感和重量，畫面流暢度後，再選擇網購優惠幅度大的電商平台買手機。

[活在灣區]