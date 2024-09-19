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人民幣做好 上證升13點終止三連跌

【明報專訊】香港股市昨日為中秋節翌日假期休市，不過內地股市是中秋節假期後首日復市，滬深三大指數先跌後回升，上證綜合指數收市報2717點，升13點或0.49%；深證成分指數最多跌75點，收市報7992點，升0.11%，兩市成交4793億元（人民幣，下同），較上個交易日縮減454億元。

上證指數昨日一度跌穿2700點水平，低見2689點再回升，終止連跌3個交易日。白酒板塊繼續受壓，貴州茅台（滬：600519）收市再跌2.85%至1266.9元；中秋節消費數據乏力，旅遊和消費板塊呈弱勢，中國中免（滬：601888）收市跌1.97%至53.76元。光刻機概念就表現強勁，上海海立（滬：600619）和同飛股份（深：300990）均升停板。

人行單日淨回籠5103億

美國公布減息結果在即，人民銀行昨日開出人民幣中間價報7.087，較上日的7.103升160點子（1萬點子等於1元），是1月2日以來8個半月的高位。在岸人民幣做好，至昨傍晚時分見7.082創近一周半高位。人行昨日公布，為對冲中期借貸便利（MLF）和公開市場逆回購到期等因素影響，維護銀行體系流動性合理充裕，以固定利率、數量招標方式開展5682億元7天期逆回購操作，利率仍企穩於1.7厘，與上次持平。計及昨日有4875億元逆回購和5910億元MLF到期，公開市場昨日單日全口徑淨回籠5103億元。人行表示，昨日到期的MLF將於9月25日續做，亦是連續兩個月將MLF操作延至當月25日續做（上月因25日為周日故延至26日），留意人行將於本周五公布LPR利率。

其他亞洲主要股市方面，台灣加權指數收市跌0.78%至21,678點（見表）；新加坡海峽時報指數亦微跌0.11%至3589點。日圓匯價向上，帶動日本股市先升後回軟，日經平均指數早段最多升1.3%，收市報36,380點，升0.49%。韓國昨日休市。