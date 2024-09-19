投資者押注減半厘 利率期貨未平倉合約創新高

法興：減幅倘遜預期 市場沽壓沉重

靜待議息結果，美股周三早段變動不大，道指輕微高開後一度倒跌，但守在41,500點水平，標普500和納指靠穩。減息周期帶動美國按揭利率回落，按揭銀行家協會統計，30年期定息按揭平均利率上周降0.14厘至6.15厘，是兩年低位。樓市需求改善，8月新屋動工轉跌為升，升幅9.6%，以年率計達135.6萬間，是4個月最多，亦超出市場預期的132萬間。反映未來動工量的建築批則亦增加5%，年率計約148萬間。

趁美國開始減息周期，不用擔心息差令本國貨幣受壓，多國央行都率先減息。印尼央行周三出乎預期減息0.25厘，指標利率降至6厘，是逾3年首減息，市場原以為維持利率不變。央行表明聯儲局減息方向明確，美國債息更大幅度下跌、美元貶值都帶來減息時機。早前已開始減息的歐元區、英國、加拿大，最新通脹數據反映還可以繼續減。歐元區8月調和消費物價指數（HICP）終值按年升2.2%，與初值相同，是逾3年低位。身兼歐洲央行管治委員的法國央行行長維勒魯瓦（Francois Villeroy de Galhau）周三表明已接近戰勝通脹，所以應繼續減息，但沒透露支持減息多少。

英國8月通脹維持2.2%，與7月相同，低於英倫銀行2.4%的預測。雖然服務業通脹升幅按月增加0.4個百分點至5.6%，但主要由於機票價格急升，相信只是暫時現象。彭博報道，即使英倫銀行因而取態較審慎，周四維持利率不變，市場仍然預期今年還會減息兩次，明年再減息5次。

加拿大周二公布，受汽油價格下跌影響，8月通脹降至2%，核心通脹降至2.5%，雙雙見3年半以來最低。經濟師相信通脹不再是威脅，而且央行重心轉向支持經濟，相信下月議息時減息0.5厘概率增加，個別更估計要減息近2厘，才能阻止經濟轉弱。