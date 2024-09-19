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Carbon Wallet伙德高貝登 推可持續發展廣告方案

【明報專訊】本地初創公司、減碳獎賞平台Carbon Wallet與德高貝登（JCDecaux Transport）獨家合作，共同推出香港首個結合線上線下（O2O）的可持續發展廣告方案。Carbon Wallet聯席創辦人鄭智韜接受本報訪問時指出，他們冀透過推出多項方案供商戶配搭及綑綁，強化宣傳效果，並鼓勵將來推動更多有助可持續發展的商品及服務面世，亦希望消費者從中產生更多互動，聯合更多志同道合者參與回收。

明報記者 陳偉燊

鄭智韜稱市場向來欠缺適用的方案供可持續發展產品商使用，因此觸發今次合作，初始合作期為兩年。首階段他們會面向零售品牌商戶，將來亦料適用於銀行、ESG基金、電動車公司、地產商等更廣領域商戶。Carbon Wallet因應開發出應用程式（App），提供入場門檻較低的開頁全版廣告，在最顯眼位置推廣產品及活動。

推掃描產品記錄條碼回收方案

他們另推出掃描產品記錄條碼回收方案，讓品牌商可遙距識別產品，以及可在全港任何回收點回收品牌包裝，甚至結合送出優惠券及其他產品獎賞，提高忠誠度。同時他們亦提供線下港鐵戶外廣告方案，便利用家制定推廣綠色產品宣傳策略。

商戶提供優惠券等 強化銷售收入

商戶據此可自行配搭適用方案，亦可較前更了解參與者年齡層、性別、存貨單位（SKU）等趨勢，從而調整策略及更精準瞄準客群。在商戶進一步提供優惠券、倍數積分或不定時推廣，更可藉此強化銷售及收入，有助推出更多幫助可持續發展的產品。至於對消費者而言，鄭說：「他們透過參加回收，除了取得優惠券，亦可結合社群合作去完成任務，不再感到孤單。」

鄭智韜指自今年首季和德高貝登合作後，「短時間內已有客戶和他們在線上線下合作」，當中李斯德林運用到掃描產品條碼及於港鐵落廣告的方案。

截至7月底 助減235萬公斤碳排放

另他們亦和綠綠賞合作，讓用戶換取Carbon Wallet積分去換乘地鐵車程，推動Carbon Wallet註冊用戶到今年8月增至8.5萬人，較2023年底增長75%，而活躍用戶佔比近30%。自應用程式推出，用戶在平台上記錄的回收物品量近600萬個。截至今年7月底Carbon Wallet已幫助減少235萬公斤碳排放。至今他們更已與逾80個合作伙伴合作。