藉內地與港客戶進軍東盟市場 Yedpay：支援當地支付需求成商機

她解釋，雖然早在疫情前已有東盟概念，不少香港及內地公司當時亦成立分公司，不過受疫情影響而叫停，現時才是真正落地發展，因此更需要支付技術配合，以及減低對接所需時間。

整合過程 支付資料更安全

戴錦瑜指由於東盟的電子支付發展主要集中在錢包方面，背後技術仍採用舊式數十年前技術，清算至收集數據時間滯後，客人以信用卡支付到公司收取款項過程亦涉及數個系統等。如果同時應用不同系統，難以整合數據，Yedpay將過程整合為一，減少技術商取得交易內容，令支付資料更安全，客戶亦可取得即時數據，以便了解業務情况。

戴錦瑜表示，考慮到各國有不同習慣或政策，牌照要求亦不一，Yedpay主要聯同當地金融機構合作發展業務，更易了解市場及監管需求。現時業務發展至多個地區，包括在越南、印尼均有合作伙伴，亦在新加坡及台灣開展業務。她續稱，公司一般而言技術層面調整較少，例如支付核心基礎已可提供跨境收款服務，幫助東盟國家收取外國信用卡；但監管制度有差異，需要當地合作伙伴幫助以取得所需牌照。

她形容，海外業務的進展是「進行中」，始終香港公司發展東盟仍是摸索階段，亦要慢慢了解公司落地的角色，逐步打通累積經驗，相信只要首個國家取得進展後，未來其他國家發展亦會更順利。Yedpay過往幾年較著重於技術開展，接下來將加快步伐發展海外市場，以及與更多銀行及金融機構合作，推廣旗下基於雲端的一站式支付方案。