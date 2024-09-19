有別於傳統工業，醫療及健康產品各生產階段，對精準度、衛生程序及質量均有極高要求。大埔創新園特設醫療用品製造中心（MARS），為業界提供國際標準無塵空間（ISO-8級）、壓縮空氣系統，以及24小時冷水供應等。大埔創新園提供了優質的空間及完善的創科生態圈，成功吸引家得路天然健康集團（CATALO）、新發病毒診斷（香港）有限公司（EVDL）、及科能三維技術 (Koln 3D)、以及維特健靈大藥廠進駐。

CATALO設智生產中心 上存下揀 提升效率

港人愈來愈重視健康，2003年創立的CATALO主力研發及生產天然營養補充品，生產線設於美國，然而突如其來的Covid-19令全球貨運輸送受到影響，CATALO遂於大埔創新園設亞洲首間天然健康食品智能生產中心。

該生產中心設有自動化生產線，配有檢測鏡頭和智能視覺感應技術，即時監控生產過品質，確保健康食品安全可靠。同時，CATALO善用MARS獨有15米高的廠房空間，設計全港首個「上存下揀」智能倉庫。CATALO主席兼行政總裁陳家偉表示：「在香港是一個人煙稠密的城市，尋找合適的空間設廠非常困難。MARS提供一個樓底高15米的空間實屬難得，智能倉庫配合機械人及智彗演算法，不單減省大量人手，出庫效率亦提升了5倍。」現時CATALO製造逾300種天然健康食品，銷售至全球185個國家。陳家偉期望品牌繼續探索健康科技，例如利用3D打印生產營養食品。

維特健靈本土製造 無麈生產 安全可靠

另一保健品產品品牌維特健靈，亦是新型工業化的成功例子，生產超過150種保健產品，該品牌由首席執行官陳曦齡醫生於1993年創立，其子謝天澤自2010年起擔任董事。謝天澤表示：「品牌的獨特之處，從傳統中藥材中萃取活性成分，堅守西方科學的嚴格準則，轉化為現代化的營養保健品。」

為確保品質，維特健靈產品由研發、選材、生產過程，以至檢驗，每一個工序都在香港本地完成，透過於大埔創新園設新型自動化生產線，可以從線上操作，與人手生產線相比，效率提升了10倍。藥廠亦獲GMP認證，並設24小時電腦監察系統，確保環境衛生，保障產品免受雜質污染。目前，維特健靈已全面進軍中國大陸保健品市場，未來計劃進一步拓展東南亞與美、加市場，於國際間打造優質品牌的形象。謝天澤指：「要使香港品牌在海外地區都享有良好口碑，單靠個別知名企業是遠遠不夠。科學園一直大力支持人才引進和技術培育，為本地新型工業的發展奠定了堅實基礎。」

Koln 3D打印金屬骨 精準模具 進軍歐洲

骨科醫療植入物常使用在創傷、脊椎以及關節等手術，用以固定或重建骨組織。傳統植入物以塑膠為主，耐用度不及金屬骨，科能三維技術（醫療）有限公司（Koln 3D）共同創辦人兼行政總裁丘榮豐本是製模和塑料工業的專家，他看中金屬植入物在醫療用途上的潛力，決定從日本引進全新的金屬打印機。

當時他遇到最大的難題，是難以找到適合擺放機器的廠房。丘榮豐表示：「金屬打印機重量達5公噸，高2米，而在香港很難找得到工業大廈容納它們。最後，一位朋友向我建議香港科技園公司。幸好科技園公司提供一個位於MARS的單位給我們，才有機會順利發展。」最後，Koln 3D正式落戶大埔創新園MARS。

Koln 3D製造植入人體的金屬骨，參照病人的CT掃描數據製作而成，更加個人化及精準；更於本地大學合作，將X光片轉化成3D圖像，並以AI輔助設計手術切割的模型，大大縮短製造相關模型的時間。Koln3d 亦透過科技園公司的蓬勃生態圈，到瑞士參與展覽，早前更於當地設廠，成功進軍歐洲，將香港製造的金屬骨，造福全世界病人。

EVDL 新發病毒診斷劑 1.5小時檢測40多種病原體

市民都經歷過新病毒出現而帶來的恐慌，科學家都要爭分奪秒，研發相關病毒的快速測試技術，以及早發現及進行診斷。新發病毒診斷（香港）有限公司（EVDL）研發的「鎧耀全自動即時多重診斷系統」（鎧耀系統），可於1.5小時內，同時檢測40多種病原體，包括Covid-19。EVDL共同創辦人劉樂庭教授表示：「我們發現市場上長久以來缺乏一種全面、快速、全自動、低成本，且操作簡易的診斷系統，啟發了我們展開這項研發之旅。當時我們還不知道，世界不久後就會面臨持續3年的疫情大爆發。」

Covid-19為EVDL發展帶一個轉捩點，研發團隊迅速這病毒列入「鎧耀系統」的呼吸道檢測範圍中，並於MARS設生產廠房，製造新發病毒試劑盒。除了呼吸道傳染病外，「鎧耀系統」亦可以檢測其他傳染病；亦能應用到醫療以外的領域，例如：環境、農業和食物安全等。劉教授說：「我們希望讓系統更普及，延伸至每一個護理點，甚至可以將它放到藥房或便利店裡售賣。我們正在努力研究縮小裝置，並進一步降低成本。」

創新園匯聚港企智能生產基地 衝出國際闖出名堂

香港在高增值的新型工業化領域，擁有巨大的發展潛力和空間。香港科技園公司創新製造高級總監黃家裕表示：「三個創新園的使用率已接近九成，創新園內匯聚多間公司的生產基地，上述四家香港品牌，不約而同選擇創新園，提升品質及產能外，亦有衝出國際的成功例子。創新園為業界提供先進製造的軟硬件配套，推動香港創新、香港設計和香港製造，在國際舞台上闖出名堂。 」

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