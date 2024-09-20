港銀P息減1/4厘超預期 分析：經濟樓市弱貸款需求疲 料年內再降

活期存款利率減至0.625厘

匯豐、恒生、中銀減息後，最優惠利率為5.625厘，渣打則為5.875厘，各大行同時下調港元活期存款利率0.25厘，至0.625厘，匯豐和恒生減息今日起生效，中銀和渣打則在下周一（23日）起生效。除大行以外，東亞、大新亦下調最優惠利率0.25厘。

對上一輪加息周期，本港大型銀行累計上調最優惠利率0.875厘，大幅少於同期美國的5.25厘，亦非每次都跟隨美息上調（見圖）。昨日1個月港元拆息報3.614厘，與減息前最優惠利率相比低2.2厘，兩者差距少於過去帶動減P的3厘息差水平。因此市場不少預期本月港銀不會減P或只微調0.125厘。

匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，調低港元利率主要考慮美國聯儲局減息決定，以及本港銀行同業拆息自今年初開始穩定回落，經過充分考慮宏觀經濟環境和拆息走勢，相信減息適當。該行會繼續密切留意宏觀前景變化及金融市場發展，有需要時調整利率。恒生執行董事兼行政總裁施穎茵表示，減P是考慮到市民及企業融資成本高企，以及本港經濟仍面對不少挑戰，希望有助復蘇。

星展：美降息路徑明 減P有空間

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，港P下調與聯儲局為免就業和經濟轉弱、將及後減息幅度提前至本月一次過實行類似。李說，目前本港經濟偏弱、樓市低迷，而美國有明確減息路徑，加上港元拆息向下，且定期存息正下降，亦帶動銀行資金成本回落；另邊廂，按揭貸款需求不強，H按鎖息也曾上調至較高水平，故綜合來說，減P對銀行淨息差不會有太大影響，銀行認為不需維持太高的P息，有空間下調息率而帶動本港經濟。

渣打料美息今年或再降1厘 港P不跟足

美聯儲今年餘下11月和12月兩次議息會議，星展預期美息今年會再減0.5厘，明年則再減1.5厘。李若凡稱，本月港P已減0.25厘，今年內未必每次跟足美息下調，預期港P今年會再減0.125厘至0.25厘，至明年降至5.25厘。渣打大中華及北亞區兼香港財資巿場部聯席主管劉孟璣則預期，美國今年仍會減息0.75厘至1厘，港P不會完全跟隨美息減幅，又預料年底1個月港元拆息將跌至3厘水平。

另一方面，港元定期存款利率早前已反映減息預期，現時沒有特別條款限制的3個月大額港元新資金定存利率普遍在3.5厘水平，相對6月時仍有4.1厘。大新銀行零售銀行處銀行品部主管文浩霖預計美國今年再度減息機率大，加上臨近年結及銀行對貸款業務保持審慎，再有高息定期存款的機會均較以往低；考慮銀行自身需求等因素，他預期3個月定存利率於今年底前或徘徊在2.5厘至3厘水平。