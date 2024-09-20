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美的速納摩指富時 H股再漲9%

標籤：經濟

【明報專訊】美的H股（0300）甫上市不久，即公布獲納入MSCI明晟（或俗稱摩指）、富時指數，昨日上市第二日，股價再漲最多逾一成，高見65.4元，與A股價差收窄至約一成，收市報64.25元，升幅仍多達8.71%。

市值近364億 成交額達36億

美的H股上市兩天股價持續做好，並連創新高，至昨天H股市值近364億元，僅次於藍籌家電股海爾智家（6690）的720.35億元，但是成交額高達36.43億元，跑贏全城一眾家電股。美的被快速納入MSCI中國全股票指數及MSCI全球標準指數，將於10月3日生效。摩根大通預料，因應指數變動而需要被動追入吸貨資金料達1650萬美元，折約合近1.3億港元。

內地家電股受惠跟升

另一方面，富時羅素公司亦快速加入機制將美的納人富時中國50指數，將於9月23日周一生效，較納入MSCI指數足足早一個星期多、亦預料今日收市前夕將有買盤湧現；同日富時指數亦將納入中國鐵塔（0788）、剔出中國海外（0688）及中金（3908）

美的在港獲股民追捧及受落同時，據悉，該股將於10月份會進行反向路演，並於順德大本營所在舉行。受惠於美的股價持續做好，一眾內地家電股股價跟升，當中海爾智家股價亦升7.69%，成交額也達6.82億元；海信家電（0921）升幅更高達14.69%，全日收報22.6元，成交額也達1.5億元。