澳會計師公會倡擴港新入境計劃投資範圍

該公會2024年大中華區分會會長葉耘開表示：「為了進一步鼓勵外來投資，我們建議政府優化新資本投資者入境計劃，擴大獲許投資資產範圍至香港的私募信貸、單一家族辦公室的投資，以及藝術品和收藏品。此舉更有助提升香港作為全球頂尖藝術品交易中心之一的地位。」他更希望政府可考慮通過提供金融方面的激勵措施，進一步吸引非香港公司遷至香港註冊。

促推「新股通」 允香港內地互認購新股

他們亦期望創業板（GEM）建立一個彈性上市機制，甚至促請政府實施「新股通」，讓內地投資者能夠參與認購香港新股，同時亦允許香港投資者認購內地新股，並擴大交易所買賣基金產品的多樣性。為了把香港打造成Web 3和虛擬資產的領先區域，他們建議政府考慮將這些技術的發展和監管整合至「Web 3發展專責小組」，並提議支持中小企業應用人工智能方案。

另外，該公會更建議政府建立一套長遠的「漏洞披露計劃」，鼓勵大眾報告政府資訊科技服務或系統中發現的漏洞或弱點；鼓勵企業制定自己的漏洞披露計劃，以管理和鼓勵漏洞報告；支持企業實行雙重驗證（2SV），以及為網上交易提供額外的保護。