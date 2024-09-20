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國泰A350引擎事故調查 燃油軟管損壞 核心艙曾起火

【明報專訊】國泰航空（0293）本月初一班由香港飛往蘇黎世的A350型號客機，發生引擎起火的嚴重事故而須折返，事件中無人受傷。民航意外調查機構（AAIA）昨公布初步報告，發現飛機的次級燃油歧管軟管損壞，並在其他部分包括引擎的後核心艙、兩個反向器整流罩的底部發現火警及燃燒痕迹。香港工程師學會航空分部副主席詹永年表示，這類損毁不常見，具體成因仍待整理全球數據才能確認。

明報記者 鄭律銘

民航意外調查機構是運輸及物流局下成立的獨立調查機構，就今次事件已完成檢查飛機狀况並獲取所有相關照片證據、與機組人員進行面談、組織及主持多次國際性跨調查機構會議等。

工程師：同類損毁不常見

肇事空中巴士A350-1041型號客機於2019年製造，擁有兩台勞斯萊斯Trent XWB-97渦輪風扇引擎。事發於本月2日凌晨，調查初步報告顯示，當時客機起飛後約42秒後，飛行員觀察到2號引擎出現起火警報，遂將該引擎關閉並釋放滅火劑，火警警報不足一分鐘清除，飛機在約一小時後安全折返。當時航班上有332名乘客及16名機組人員。

該機構檢查發現，起火引擎內連接至第17號燃油噴嘴的次級燃油歧管軟管的鋼編織護套出現破裂，軟管上有一個明顯孔洞；引擎的後核心艙部分有黑色煙灰，有火警迹象，兩個推力反向器整流罩的底部亦有燃燒痕迹。

報告又指出，除起火的燃油歧管軟管，其他5條次級燃油歧管軟管亦有金屬編織物磨損或內部結構塌陷，流向燃油噴嘴的燃油可能通過破裂的次級燃油歧管軟管泄漏。

國泰：續全力配合調查

在意外後，歐盟航空安全局（EASA）本月5日發出「緊急適航指令」，強制營運全球86架A350-1000系列航機並配備相關引擎的航空公司視乎飛機狀况，在3天、7天或30天內強制檢查。

詹永年稱，現時適航指令未完成，要待收齊各地數據，了解損壞模式是否相近，才有較明確方向；他說留意到指令要求引擎入廠檢查次數為兩次或以上的客機、要強制3天內檢查，引擎僅在入廠時才會裝拆，反映裝拆程序是否妥善，或會是調查方向之一。

就有關報告，國泰回應指出，已嚴格遵從AAIA初步報告中提及的歐盟航空安全局緊急適航指令，公司會繼續全力配合飛機和引擎製造商、AAIA及民航處的調查。