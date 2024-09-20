moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Bakehouse擬明年底前港開5新店

標籤：經濟

【明報專訊】港人北上消費、經濟不景氣的情况下香港餐飲業普遍艱難，但亦有餐飲店看好香港市場計劃進一步擴張。由四季酒店前總廚兼麵包烘培大師Gregoire Michaud創辦的人氣餅店Bakehouse，計劃於明年底前在港再開5間新店，當中包括下月開業的東涌東薈城名店倉新店，至明年1月更會於沙田新城市廣場開設全新麵包咖啡店。Gregoire指出，光是兩間分店涉及的投資額分別約800萬及1300萬元。

Bakehouse以酸種蛋撻和招牌牛角包聞名，中環分店便經常大排長龍，小紅書上亦甚為火熱。早前社交媒體上甚至有台灣網民不時發帖，稱可前往香港代購Bakehouse蛋撻。要長期維持人氣，持續推出新品實不可或缺，Gregoire表示Bakehouse一年會推出15至20款新品，每款新品開發耗時1個月至1年不等。

投資千萬升級柴灣工場

或拓至亞太區

Bakehouse目前在港有5間店舖，分別位於灣仔、中環、赤柱、尖沙嘴與銅鑼灣，即明年底分店數目或增一倍至10間。Gregoire續稱，Bakehouse會投資1000萬元升級位於柴灣的工場，之後會考慮在亞太區再開分店，不過暫時未有具體計劃，或會在未來18個月內採取行動，目前正在招聘一名具有經驗的海外業務拓展主管。既要開店，自然要招聘員工。Gregoire表示，Bakehouse目前有員工約300名，估計至明年底員工數目可增加五成至約450名。

小紅書設公司帳號 增與客溝通

問及本地餐飲零售吹淡風之際卻勇於擴張時，Gregoire雖未提供明確數字，但表示見到疫後遊客重回業務有所回升，又認為當前經濟環境下客人購買外帶食物變多，消費減少，但或許美聯儲減息後人們的消費信心會好轉。他又稱，留意到排隊人龍中講普通話的客人不少，才發現原來自己店在小紅書爆紅，隨即於小紅書開設公司帳號，增加與客人溝通，Gregoire也有粉墨登場，發布短片展示甜品製作過程。