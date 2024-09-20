Bakehouse擬明年底前港開5新店

Bakehouse以酸種蛋撻和招牌牛角包聞名，中環分店便經常大排長龍，小紅書上亦甚為火熱。早前社交媒體上甚至有台灣網民不時發帖，稱可前往香港代購Bakehouse蛋撻。要長期維持人氣，持續推出新品實不可或缺，Gregoire表示Bakehouse一年會推出15至20款新品，每款新品開發耗時1個月至1年不等。

投資千萬升級柴灣工場

或拓至亞太區

Bakehouse目前在港有5間店舖，分別位於灣仔、中環、赤柱、尖沙嘴與銅鑼灣，即明年底分店數目或增一倍至10間。Gregoire續稱，Bakehouse會投資1000萬元升級位於柴灣的工場，之後會考慮在亞太區再開分店，不過暫時未有具體計劃，或會在未來18個月內採取行動，目前正在招聘一名具有經驗的海外業務拓展主管。既要開店，自然要招聘員工。Gregoire表示，Bakehouse目前有員工約300名，估計至明年底員工數目可增加五成至約450名。

小紅書設公司帳號 增與客溝通

問及本地餐飲零售吹淡風之際卻勇於擴張時，Gregoire雖未提供明確數字，但表示見到疫後遊客重回業務有所回升，又認為當前經濟環境下客人購買外帶食物變多，消費減少，但或許美聯儲減息後人們的消費信心會好轉。他又稱，留意到排隊人龍中講普通話的客人不少，才發現原來自己店在小紅書爆紅，隨即於小紅書開設公司帳號，增加與客人溝通，Gregoire也有粉墨登場，發布短片展示甜品製作過程。