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火車路軌悟出生命密碼
無創產檢之父再研發革命性癌症檢測

人體裏奇妙的DNA，傳遞了許多生命和健康密碼。「無創產前診斷之父」盧煜明教授觀賞一幅火車路軌插畫時忽發奇想，再破解DNA的奧秘，研發出早期癌症檢測技術。在香港科技園公司支援下，盧教授的科研成功轉化為全球應用的技術，造福人類，彰顯了香港及科學園作為國際生物科技中心的實力。

對抗疾病，令大眾活得更健康，是科技發展的重要使命。盧煜明教授是香港生物科技研究的翹楚，擔任科學園內創新診斷科技中心的科學主任。他在2011年成功將分析孕婦血漿中胎兒DNA的研究，轉化為無創性產前診斷技術（NIPT），診斷胎兒患有唐氏綜合症，或其他染色體異常疾病的風險。

 

觀察DNA斷裂方式 診斷早期癌症

無創性產前診斷技術顛覆傳統，每年為全球逾千萬孕婦提供更安全產前檢測，然而盧教授用了22年時間，才將研究轉化到普及應用。「這項研究首8年都苦無成果，直至第9年才從孕婦血漿中找到胎兒的DNA，那一剎那既感到興奮，亦不敢相信自己的眼睛！」

盧教授相信做科研需要創意，也要與生活及藝術結合，他從一幅火車軌插畫中獲得靈感。「這幅畫的火車路軌就像DNA，旁邊的訊號燈象徵疾病訊號，例如某種癌症；當訊號燈欄柵放下時，就會將這些DNA切開。於是我做了一個測試，觀看DNA斷開的方式，識別不同的癌症，結果研發出全球首款可以一次檢測50多種癌症的無創篩查產品。」

全球大約有35%死亡個案與癌症有關，加上早期癌症病徵不明顯，這種發明對全人類健康有劃時代意義。去年6月，盧教授與紮根香港科學園、全球領先的基因及診斷檢測公司Prenetics，宣佈合資2億美元成立Insighta，致力改進早期癌症檢測的方式，會先聚焦在肝癌與肺癌的早期檢測。「就像足球比賽一樣，這項技術進入下半場，未來幾年目標是研發更便宜、更準確的檢測產品，讓病人及早發現及醫治，從而降低癌症死亡率。」

 

科技園助科研起飛 建蓬勃生物科技生態圈

盧教授1997年從英國回港，由僅僅6平方呎的實驗室、40萬研究經費做起。一路走來，見證香港生物科技生態圈的發展，「自沙士後，社會各界意識到科技可以推動公共衛生的發展，願意投放更多資源；如今科技園及InnoHK計劃，支持的科研項目更加是以億元計，園區亦具備先進的實驗室設備，為科研人員提供了完善的工作環境。」

在過去20多年間，科學園建立了全港最蓬勃的生物科技生態圈，超過270間企業在這裏努力開展生物科技研究。科技園公司行政總裁黃克強表示，初創成長沿途需要多元化支援，科技園的任務是讓突破性的技術盡快登上世界舞台，保障人類的健康及福祉。

 

引進來 走出去 冀服務跳出香港

有了改變世界的發明，還要循正確路向投入市場。科技園公司制定多項策略，由提供先進基礎設施、成立轉化研發所、推出生物醫藥科技培育計劃，以至各種資助及創業培訓，為不同發展階段的公司提供支援。

黃克強表示：「我們亦積極帶園區公司到美國、中國內地、大灣區、中東、新加坡等市場開拓合作及發展空間。科技園公司將擔當『引進來 走出去』角色，利用一國兩制優勢，協助科學家及初創盡快找到投資者及商品化的道路。」

另外，從事生物醫藥或遺傳學研究，需要大量的臨床樣本及數據，香港只得750萬人口並不足夠。盧教授指：「鄰近的大灣區有9,000萬人口，然而現時相關數據未能『過河』，期望日後發展的港深河套創新園在這方面可以取得突破。」

 

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