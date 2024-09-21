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人行LPR沒減息 分析：下周或降MLF 官媒促推幣策降企業融資居民信貸成本

【明報專訊】內地公布本月貸款市場報價利率（LPR），1年期和5年期以上分別報3.35厘和3.85厘，連續兩個月保持不變，符合市場預期。人民銀行主管官媒《金融時報》文章引述專家指出，LPR不變主要因為銀行淨息差壓力偏大，亦要觀察7月減息後的政策效果，短時間內連續下調政策利率的迫切性不大。另一方面，亦有官媒發表文章，重申謀劃出台總量或結構性貨幣政策，進一步降低企業及居民借貸成本有其必要。分析認為，內地要實現約5%的增長目標，需要盡快加大政策支持，預期第四季人行將減息至少0.1厘，1年期中期借貸便利（MLF）也有機會在下周單獨下調。

明報記者 歐陽偉昉

《金融時報》引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，連同2月下調5年期LPR，今年有兩次較大幅調降，銀行需要一定時間評估LPR調降的具體影響和效果，目前銀行淨息差整體存在較大壓力。而作為政策利率的7天期逆回購利率，昨日保持在1.7厘不變。東方金誠首席經濟學家王青認為，目前宏觀經濟下行壓力總體可控，各類風險繼續有效控制，短時間連續下調政策利率迫切性不大。昨日人行投放5719億元（人民幣，下同）7天期逆回購，單日淨投放3357億元，全周淨投放3357億元。

人行單日淨投放3357億

另邊廂，《證券時報》昨頭版末發表文章，指歐美等發達經濟體進入新一輪減息周期，不僅有助於拓寬內地貨幣政策操作空間，還有利於推動宏觀政策協同發力；又指當前內地經濟穩定運行仍面臨挑戰，需要加強逆周期調控；並再重申謀劃出台總量或結構性貨幣政策，進一步降低企業融資和居民信貸成本既有空間也有必要。事實上，人行於13日曾罕有發布上月金融統計數據解讀，指會加大貨幣政策調控力度，着手推增量政策措施，進一步降低企業融資和居民信貸成本。

聯儲局本港時間周四減息0.5厘後，人民幣匯率昨日繼續上升，截至晚上8時半，在岸價報7.0545，離岸價報7.0534，均見去年5月以來新高（見圖），中國10年期債息與同期美國國債息息差報1.6685厘，雖較昨日擴大0.14厘，但較4月時的2.44厘大為收窄，減輕人民幣貶值壓力。

在岸人幣見7.0545 創16個月新高

彭博經濟研究經濟學家朱懌指出，內地經濟復蘇乏力，通縮風險隱現，需加強政策支持。美國大幅減息為人行進一步寬鬆政策提供窗口，預計人行第四季將至少下調政策利率0.1厘。

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔則認為，將在下周三（25日）公布的MLF利率仍有可能下調，令其更接近市場利率。她指本月LPR不變是希望暫時穩定國債孳息率，內地經濟趨勢下行，達到5%增長目標有難度，未來數月仍有減息和降準空間，按揭貸款利率近期調整的可能性也相當高。