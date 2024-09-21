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富時換馬 港股成交1768億4個月高

【明報專訊】美股周四再創新高，亞洲股市亦跟升，恒生指數昨日最多升逾300點，創3個月高位，國指及科指亦創下兩個月新高，全日成交高達1768億元。

收市升245點 北水淨流入36億

恒指昨早高開56點後最多升341點，收市仍升245點或1.36%，報18,258點；國指升75點或1.21%，報6381點；恒生科技指數收報3703點，升1.43%，科指更是連升8日，是4年以來最長升浪。一周累計，三大指數均升逾5%，當中以科指升逾6%最強，恒指及國指均錄得近5個月最大升幅，科指則為4個月最大升幅。

港股表現回勇，大市亦有成交配合，富時中國50指數收市後換馬，帶動尾市成交上升，全日成交金額1768億元，較上日增加18.9%，創4個月新高，北水淨流入達36億元。盈富基金（2800）成交高達149.5億元，為最大成交股份；騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）成交亦過百億元。

地產股做好 新世界升7.8%

地產股繼續向上，新世界（0017）收市升7.8%至7.71元，太地（1972）升3.6%，恒地（0012）及九置（1997）亦升2.6%及2.0%。摩根士丹利發表報告看好新地（0016）、領展（0823）及蔚來（9866）短期股價表現，三家公司股價均見上升，當中蔚來升2.4%至42元，新地及領展就分別升0.9%及1.2%。減息帶動風險胃納上升，公用股受壓，香港電訊（6823）跌逾2.6%；長建（1038）及電能（0006）跌約2%。

A股昨日先升後回軟，深證成指收報8075點，跌0.15%；創業板指收報1536點，跌0.64%，三大指數當中僅得上證指數微升0.03%，收報2736點。滬深兩市全日成交為5747.48億元人民幣。