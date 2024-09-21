彭博：內地研放寬一線城市購房戶籍限制

購二套房或享更低首付比例

據悉監管部門考慮在因城施策前提下，允許不再區分首套房和二套房，或有助非本地居民在一線城市購房的需求，而購買二套房時購房者或將享受更低的首付款比例和貸款利率。知情人士稱，由於方案仍在討論之中，可能還會有變化。中國住建部無回覆尋求評論的請求。

另外，據《北京日報》報道，北京市執行多年的普通住宅、非普通住宅標準或將取消。該市委發布《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》的實施意見，提到適時取消普通住宅和非普通住宅標準，優化商品住宅用地交易規則，改革房地產開發融資方式和商品房預售制度。同時，要完善租購並舉的住房制度。加快建立符合首都特點的房地產發展新模式，加大保障性住房建設和供給，滿足工薪群體剛性住房需求等。

分析：料增需求 惟無法止內房跌勢

彭博經濟研究認為，雖然中國考慮取消上海、深圳等主要城市部分尚存的外地居民購房限制，此舉雖或許能激發大城市更多需求，但可能無法止住中國房地產行業的整體下滑態勢。因許多低線城市已經取消了之前的限購規定。但即使沒有限購，需求依舊疲軟，供應過剩問題也最為嚴重。放鬆大城市的限購要求只能發揮邊際效應，但卻無法觸及問題的核心所在。

彭博經濟研究稱，現在需要的是大力落實存量房收儲計劃，消化開發商手中的未出售住房。但地方政府在計劃實施方面進展緩慢。同時相對於中國龐大的待售住房庫存，這一計劃的體量太小，規模需要擴大，包括拓寬融資渠道，將地方政府專項債納入進來。