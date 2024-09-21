moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

蔚來稱堅持做純電動車 未擬拓增程車

【明報專訊】由於純電動車的里程焦慮相較混合動能車和增程式車高，令部分新能源車製造商考慮生產純電動車以外車型。據內媒報道指出，小米（1810）、小鵬（9868）由只做純電動車轉加入「增程車」陣營，至於蔚來（9866），董事長李斌於內地媒體訪問中強調，目前只做純電車，並稱「什麼時候特斯拉（tesla）開始做增程時，我們再討論」。

增程式車的基本架構為純電動車，但分別是電能即將消耗殆盡前，可透過引擎作為發電機使用，為電池充電。主力生產增程式車的理想（2015）去年業績首次扭虧為盈，同為「新勢力」的蔚來、小鵬仍錄得虧損。李斌於內媒訪問中直言，增程、插混車型現在確實賣得比較好，但蔚來及旗下品牌樂道會堅持純電動車，又指出增程式車的維護成本、油耗較純電動車高，重量亦較大。

「特斯拉做增程時 我們再討論」

另一方面，摩根士丹利發表報告指出，預計蔚來股價在未來15日內有70%至80%機會上升，給予「增持」評級，目標價為47.4元。大摩解釋，蔚來推出的ONVO L60，包括60kWh電池包，建議零售價為20.69萬元（人民幣，下同），較預售價低了1.3萬元；而BaaS模式，不包括60kWh電池包，則減少5.7萬元，定價為14.99萬元，這讓市場感到驚喜。同時，再加上最高4000元的早鳥現金折扣，以及當地政府的1萬元「以舊換新」補貼，將有助更高的訂單轉換率和銷售預期。