快運明年1月直飛仙台 每周4班 推限時優惠

大灣區航空搶先公布12月飛仙台

前往仙台航班方面，航班出發時間為早上8時15分，下午1時30分到達；回程香港航班的航班下午2時25分出發，晚上7時抵達，來往班次均是每周二、三、五及日，共4班。

由於香港現時未有直飛日本仙台航班，旅客若要前往仙台以至日本東北部，主要由東京轉乘新幹線列車或內陸航班，因此直飛仙台航線的市場需求吸引了航空公司。大灣區航空日前便搶先宣布，將於今年12月7日將仙台航線由包機形式營運轉為定期航班，與香港快運同樣每周提供4班機，不過大灣區航空則是每周一、二、五及六，而且乘坐機型是波音客機，快運機隊則為空巴客機。

從機票價格來看，記者昨晚選擇大灣區航空12月7日來回香港與仙台的航班，回程日期為12月14日，包括一件20公斤寄艙行李，計及燃油及其他費用，來回價格是2633元。至於香港快運，包括一件20公斤寄艙行李，由明年1月17日至1月24日的來回機票則是2469元，兩間航空價錢相若，主要是費用分項中的燃油附加費有明顯分別。