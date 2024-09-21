Nike換CEO 老將復出打救銷售 刺激股價升7% 對手Adidas受壓

曾效力32年 退休前任總裁

Nike執行主席帕克（Mark Parker）稱：「董事會認為，希爾的專業知識、領導風格、對行業和合作伙伴的深刻理解，以及他對體育、Nike品牌、產品、客戶、運動員及員工的熱誠，使他成為領導Nike增長的合適人選。」

現年60歲的希爾2020年從Nike退休時透露，其就讀研究生的營銷課程時寫了一篇有關Nike的論文，對Nike產生興趣，並在1988年代加入Nike任實習生。他退休前擔任Nike總裁主管消費者及市場業務，領導Nike和Jordan品牌商業和市場營運。

晨星高級分析師David Swartz表示，Nike顯然希望引入經驗豐富、對公司問題有深入了解的舵手，多納霍則沒有任何運動品牌經驗。

多納霍2020年接任Nike行政總裁前，曾是電商平台eBay的行政總裁。Nike當年招募他成為CEO，是希望他為品牌引入更多科技及數碼營銷策略。疫情期間，多納霍積極發展網上銷售業務，大量分銷商被終止合作，讓Nike以電商及自營店的直銷模式增加收入。這策略起初取得成功，但隨着疫情過去，顧客重返商店購物，而Nike與分銷商的合作大減，讓其他品牌進佔了原本屬於Nike的零售貨架，令Nike近期銷售持續轉弱。

此外，多納霍被指不熟悉運動鞋和潮流服飾，其任內的產品被指缺乏創新，將經典系列不斷重推，損耗了擁躉對品牌的忠誠度。當業務受困，削減成本成為多納霍的重要手段。他去年宣布削減20億美元成本的計劃，並裁員2%，損害了員工士氣。

該品牌目前面臨大量客戶流失到On及Hoka等新興品牌的困境。加上部分厭倦通脹的消費者削減開支，而中國市場的復蘇較預期慢，Nike在6月發盈警，下調全年指引，拖累股價急瀉。直至周四收市，Nike股價今年以來跌逾25%。

自6月發盈警後，投資者開始爭取Nike撤換管理層。彭博社指出，Nike召回老將帶領公司，而不是聘請不熟悉Nike創新文化的局外人，反映該品牌迫切期望扭轉銷售下滑的局面，而這不利形勢已損害企業股價、員工士氣及品牌聲譽。今年早前，多納霍承認在擺脫銷售合作伙伴方面做得過火。市場人士稱，希爾除了需要推出更多創新產品吸引顧客，還要修復與銷售伙伴的合作關係，以改善銷售。

中國需求弱 平治降利潤目標

此外，德國豪華汽車品牌平治（Mercedes-Benz）警告，隨中國需求疲軟，宏觀環境惡化，下調全年利潤目標，是平治7月以來第二次下調前景。該股昨在德國挫近7%，拖累其他歐洲車廠股價偏軟。

（綜合報道）

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