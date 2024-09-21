日本維持利率不變 上調消費評估

植田和男：實際利率仍極低

日本央行行長植田和男昨重申，貨幣政策決定將取決於經濟、物價及金融市場發展，目前實際利率仍然極低，倘經濟及物價趨勢符合預期，將進一步加息，不過海外經濟前景仍存在很大不確定性，市場仍然不穩定，須密切注視市場動向。他又表示，隨着日圓近期轉強，進口價格上漲導致通脹超出目標的風險顯著降低，因此有時間考慮政策。植田發言後，日圓兌每美元跌至144水平。每百日圓兌港元在5.4算徘徊。

分析：或12月再加息

三菱日聯摩根士丹利證券分析指出，日本央行上調消費評估，反映其愈來愈相信一切正步入正軌，工資上漲推高家庭收入和支出。如果即將公布的數據繼續促進日本央行的樂觀情緒，該央行可能會在12月再次加息。

多數經濟學家估計，日本央行在10月會議不會採取行動，這部分由於在美國11月選出下任總統前，日本也可能舉行全國大選。

不過最新數據顯示，日本通脹增長加快。日本8月生鮮食品以外的消費者物價指數（CPI）按年升2.8%，升幅連續4個月擴大。由於食品價格、電費和燃氣費大幅上漲，令物價升勢加快。米類價格按年上漲28.3%，創49年來最大升幅。8月正值新米上市前的庫存較少時期，加上防備地震颱風等災害的儲備需求增加，令米價升幅加劇。

（綜合報道）

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