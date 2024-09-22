高通擬併購 英特爾股價升逾3%

交易或觸發反壟斷調查

報道提到，即使英特爾願意接受收購，大規模交易將引來反壟斷審查，可能與過去Nvidia（英偉達）（美：NVDA）斥資收購Arm（美：ARM），最終被認定造成市場壟斷而失敗；但亦有機會視為加強美國在晶片競爭優勢的機會。此外，高通作為智能手機的晶片供應商，由於英特爾主力生產個人電腦及伺服器晶片，交易有助高通擴大業務。為達成交易，高通有可能計劃將英特爾的資產或部分出售給其他買家。

英特爾股價今年跌六成

報道又稱，英特爾曾是全球最有價值的晶片公司，但面臨虧損及銷售欠佳的經營困境，公司正經歷50年來最嚴重的危機之一，今年以來股價已跌約60%，市值已不足1000億美元。高通業務近年高速增長，市值已達1881億美元，高出英特爾近一倍。

英特爾近期宣布採取多項措施，試圖扭轉經營困境，宣布一系列整頓措施。包括計劃分拆晶片代工業務，以及為引進外部資金鋪路，以及裁減集團15%人手。