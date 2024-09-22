基匯資本2億認購 基石科技可換股債

行使價較上周四收報折讓22%

基石科技獲得基匯資本垂青前，Spark早已獲港投公司高調宣布支持到泰國發展。基石科技根據最新安排，會出資1.8億元，分三批認購Spark至共35.6%股權，並料在完成交易後將Spark以聯營公司入帳。至於認購Spark股權的資金，來自向基匯資本發行2年期年息6厘，行使價0.5元的可換股債券，融資2億元支付。行使價較基石科技上周四收市價0.64元折讓21.88%。若基匯資本行使，將在基石科技持股由原來的6.15%增至最多33.89%，有機會成為基匯資本在港首間任大股東的上市公司。

基匯同時參與認購Spark股權

基匯資本亦按與基石科技認購Spark同一估值，同時參與認購Spark並成為主要股東。不過根據公告，未見透露基匯資本在Spark EV的具體持股水平。資料顯示，基匯資本為建生國際（0224）大股東吳氏家族發起成立的私募基金。