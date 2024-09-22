基匯資本2億認購 基石科技可換股債

【明報專訊】GEM板公司基石科技（8391）罕見獲基匯資本垂青，參與認購總值2億元2年期可換股債券。該集團更聯同基匯資本共同參與入股泰國電動車充電業務商Spark股權，基石科技應佔出資1.8億元，並在Spark佔股35.6%。按基石科技是次發行可換股債券金額計，更為GEM板今年發行可換股債券中最大金額，由於該集團此前還曾經配售集資及另發行可換股債券融資共5670萬元，因此其有望打破該板二手市場融資最多及最頻密紀錄。
基石科技獲得基匯資本垂青前，Spark早已獲港投公司高調宣布支持到泰國發展。基石科技根據最新安排，會出資1.8億元，分三批認購Spark至共35.6%股權，並料在完成交易後將Spark以聯營公司入帳。至於認購Spark股權的資金，來自向基匯資本發行2年期年息6厘，行使價0.5元的可換股債券，融資2億元支付。行使價較基石科技上周四收市價0.64元折讓21.88%。若基匯資本行使，將在基石科技持股由原來的6.15%增至最多33.89%，有機會成為基匯資本在港首間任大股東的上市公司。
基匯資本亦按與基石科技認購Spark同一估值，同時參與認購Spark並成為主要股東。不過根據公告，未見透露基匯資本在Spark EV的具體持股水平。資料顯示，基匯資本為建生國際（0224）大股東吳氏家族發起成立的私募基金。