moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

H股全流通今年活躍 壯大港股市值 優必選股份轉換今生效 市場人士：望增股票流通量

標籤：經濟

【明報專訊】本港公開招股（IPO）市場於第三季尾終見起色，迎來美的（0300）集資310億元，為沉寂已久的新股市場破冰。雖然本港IPO市場此前一直表現低迷，但內地企業來港發行H股上市後，紛紛將內資股轉換為H股全流通，在淡市中持續推動港股市值增長。企業上市後增發股份、發行可換股債（CB）、配股，以至供股等再融資活動一直維持活躍。有市場人士認為，上市公司實施H股全流通，有望提升股票流通量。

明報記者 江陵凱

本報統計今年以來完成H股全流通的內地企業，發現有18隻將非上市內資股，轉換成H股來港上市。當中以深圳智能機械人生產商優必選（9880）H股全流通及配股集資後，現市值達266億元最為龐大（見圖1），較去年12月發行1157萬H股上市僅籌10億元，高出20多倍。優必選上周五發出通告指公司完成第一次H股全流通，將1.87億股內資股轉換成H股，股份轉換於今日生效，8月亦曾配售142萬股新H股，另公司於本月初發出通告指出，擬第二次H股全流通，將3520萬股內資股轉換為H股。屆時市值將進一步壯大。

科倫藉全流通推高市值至232億

另去年7月上市的科倫博泰生物（6990）亦透過全流通，將市值增至232億元。科倫博泰去年以每股60.6元發行2581萬H股集資15.64億元，上市時已分別將1962萬股內資股及1862萬股非上市外資股，全部轉換成H股。科倫博泰上市逾3個月後，已發出通告稱擬實施H股全流通計劃，並於去年11月迅速完成第一次H股全流通，將共6257萬內資股及非上市外資股轉換成H股。公司再於今年6月發出通告指出，公司擬第二次H股全流通，於上周二（17日）將約116萬股內資股及非上市外資股，轉換成H股。

此外，科倫博泰於今年5月，以每股150元配售365萬股新H股，配售所得淨額為5.41億元。經兩次H股全流通兼配售新H股後，科倫博泰市值增至232億元，較上市時的集資額高出近14倍。

港交所（0388）行政總裁陳翊庭及財政司長陳茂波近日分別指出，本港今年初以來，再融資金額達200億美元（約1560億港元）。本報統計港股六大再融資個案規模已逾千億港元（見圖2），當中阿里巴巴（9988）發行50億美元（約390億港元）CB，其金額更較美的IPO集資310億港元為多。

有市場人士認為，內地企業將內資股或非上市股份，轉換成可於本港市場流通的H股後，意味着可被國際投資者買賣，提升股票流動性。與此同時，內企透過赴港上市及實現H股全流通後，公司市值會壯大，以及提升其市場認知度，為企業創造更有利條件，將來或可透過包括配售在內的其他渠道再融資。

學者籲改善業務表現 利再融資

經濟學者李兆波指出，雖然內企可透過H股全流通，使國際投資者可買入，以及再融資，但他認為實施H股全流通的內企，仍需改善業務表現，否則透過其他途徑再融資仍會面對困難，另內企亦要注重改善股東回報。

至於本港上周跟隨美國減息。李兆波指出，港美息差收窄不一定有助外資投資港股，因國際投資者會於全球各地尋覓投資機會，指外資「哪裏有錢搵就去哪裏」。