moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

外企歐舒丹私有化 港力吸東南亞新股填補

標籤：經濟

【明報專訊】港股近期受惠於H股全流通趨增支持，但公司估值低迷卻令不少上市公司大股東提出私有化退市。私有化過關的法國護膚品集團歐舒丹（0973，L' OCCITANE），於本月13日起停牌，將於10月16日正式撤回於港交所上市地位，結束於本港上市14年的旅程，停牌前一日的市值為497億元，成為近年較矚目的私有化個案。

學者：遲到好過無到

本報統計港股近年的私有化退市數目，顯示今年截至8月底的私有化退市個案有11宗，與近年數字比較算不上特別多（見圖3）。港交所（0388）近期亦積極吸引於中東及東南亞企業來港第二上市，去年亦有印尼公司來港上市的例子。

港交所近期積極擴大外資企業到港第二上市的適用範圍，分別於去年10月及11月，將沙特交易所及印尼證券交易所納入認可證券交易所名單。今年7月再加入阿布扎比證券交易所，以及迪拜金融市場進入名單內。事實上，近年仍有部分外企到港上市，如去年10月上市的印尼速遞公司極兔速遞（1519）

經濟學者李兆波認為，減息使國際公司於香港估值有所提升，相信仍有部分外企有機會選擇到港上市。但他指公開招股（IPO）為國際市場之間競爭，只要企業能滿足到當地上市監管規則，可於任何地方集資，而美國上市其估值可能更高，本港仍需要與世界各地市場競爭。李兆波續指出，本港過去20多年重心側重於內地市場，雖然本港較遲起步吸引中東及東盟企業到港上市，但「遲到好過無到」。