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瑞銀：美的報捷料加快A+H上市

標籤：經濟

【明報專訊】本港IPO市場沉寂已久，惟隨着白色家電之王──美的（0300）平地一聲雷，令本港新股市場一洗頹風，全球集資額排名更躍升至第四位。瑞銀全球投資銀行副主席兼大中華區總裁李鎮國認為，美的招股反應熱烈，配合美國減息周期開始，對本港IPO市場均有正面影響作用，又預計美的之成功，有助加快更多同類型A股來港發行H股（A+H）上市。

A股低迷 料推動先赴境外掛牌

在美的來港招股前，本港IPO市場一片淡風，集資額曾一度跌至全球第十位。李鎮國表示，美的上市有助加快更多A+H公司來港掛牌，一來既有美的成功案例，二來亦有中證監（加快審批境外上市備案）政策推動。他預期甚至有先H後A（H+A）個案出現，認為A股市場放緩，政府鼓勵企業先赴境外市場上市。

李鎮國認為，美的是次來港發H股受投資者追捧主要有三大原因。其一，美的引入了大量高質新投資者，包括全球有名的主權基金；其二，美的估值具有吸引力，市盈率（PE）為8倍左右，且H股上市價較A股前一日收市價有約19%折讓；其三，美的股票流通性高刺激需求。事實上，美的國際認購便超額7.06倍，公開發售部分亦超額認購4.31倍。李鎮國認為相關因素亦支持美的Ｈ股股價表現，料仍有上升空間，但對A股始終有折讓。

問及美的是次來港招股，出現超級大戶巨資獲分配1.7億股，李鎮國認為大型新股更容易吸引更多的資金和訂單，這對其整體投資和流通量有很大幫助。

至於本港新股市場的前景，李鎮國認為仍要取決於市場利率走勢、內地經濟等基本因素。李鎮國稱，美聯儲剛剛公布減息0.5厘，超越市場預期的0.25厘，有利新股市場。不過內地經濟整體增長方向仍有不確定性，未來新股市場走勢仍需要看內地消費者的表現。

港今年新股集資或重返三甲

此外，李鎮國料港股市場今年全年集資額預計可達600億至800億元，若順豐（深：002352）、華潤飲料按時間表上市，料香港今年集資額排名或有望回升至全球前三或前五。

據本報統計，美的上市後香港今年集資額已達約510億元，排名已躍升全球第四，超越上海交易所的集資額。問及是否預期A股難有大型新股出籠，李鎮國表示，A股今年大方向是穩固二級市場的表現，且A股是封閉市場，料大型A股發行量較少。