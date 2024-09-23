西京劉央：港股年底前上落市 較看好高息股

明報記者 葉創成

美國以至本港上周迎來期待已久的減息「大禮」，聯儲局在本港時間上周四凌晨2時議息後宣布，下調0.5厘聯邦基金利率到4.75厘至5厘，當日本港主要銀行亦宣布下調最優惠利率（P）0.25厘，減息幅度均大於市場預期，港股上周四及周五均向好，恒指全周亦勁升889點或5.12%，是4月以來最佳表現，而且也跑贏美股三大指數道指、標指及納指期內分別1.62%、1.36%及1.49%的升幅。

西京投資劉央在《Money Monday》第345期（2022年4月25日出版）、題為「持盈保泰 留意內銀電訊公用股」的封面故事曾測中，港股在2022年第四季「中共第20次全國代表大會」後才見底，她當時看好的中資電訊、公用及內銀股至今亦跑贏大市（見配稿），珠玉在前，《Money Monday》上周再邀請劉央接受專訪，而她對港股後市的看法比2022年4月時樂觀，認為恒指已經見底，但她亦強調，中美關係持續緊張，本港經濟亦正在轉型，港股未有條件出現牛市。

稱港招才引資有成 料恒指已見底

恒指今年1月22日最低報14,794點，與2022年10月31日低位相若，技術上出現「雙底回升」走勢（見圖1），劉央表示：「我認為恒指在15,000點附近是非常有支持的底、實實在在的底，原因是由特首李家超領導的特區政府在過去兩年多以來很努力，推出了很多利國利民的政策，因此恒指是肯定不能再跌，因此恒指亦反彈了。」她舉例，特區政府過去兩年多以來先後推出的「高端人才通行證計劃」及俗稱為「投資移民」的「新資本投資者入境計劃」，為本港帶來人才及資金，均是推動經濟增長的要素。

可以留意的是，香港特別行政區第六任行政長官選舉於2022年5月8日舉行，李家超高票當選，獲得1416張支持票，得票率99.16%，而劉央當時是其中一名投支持票的選委。

中美關係未好轉 港股暫難言牛市

即使目前恒指料已見底，惟劉央亦強調，港股並沒有進入牛市，關鍵是她在2022年4月接受訪問時指出的「中美角力不斷升級，俄烏衝突如何發展亦有待觀察」此國際大氣候至今沒有變好，強調這仍是港股進入牛市的最大障礙：「中美關係仍在惡化，我們的衝突不單沒有變好，而且是愈來愈不好，非常不穩定，所以中美關係這種大環境不支持港股健康的牛市發展。」

國際大環境不配合 投資港股逆風未減

除了中美關係持續緊張外，劉央指出，目前三個可以支持港股進入牛市的內部因素暫時均不存在，她表示：「第一個因素是流動性，香港流動性現時仍比較乾涸，即使美國減息，我也不相信美資會大舉流入香港；第二個因素是上市公司的質素，香港需要更多更加能夠代表中國新質生產力的企業來上市，而此情况暫未出現；第三個因素是本港經濟需要轉型，目前尚未成功轉型。」

綜合上述分析，劉央預測，恒指今年底前在17,000點至18,000多點上落。她亦強調，目前國際大環境不利於港股，因此現時可以不投資港股，認為把時間投資在自己身上或許更佳，「你可以投資在自己身上，看本書、去學習、去深造，不一定要投資港股」，但假如投資者「非要投資港股不可、要在逆風中成長」，她比較看好股息率高的中資電訊、能源、內銀及本港公用股，並提供當中選股名單（見表），認為可以參考。

另外，雖然劉央在幾年前曾非常看好中資科網龍頭股騰訊（0700），但她在是次專訪中認為，自從去年以來美國人工智能（AI）熱潮興起，騰訊現時競爭力對比美國同業已沒有那麼強了，故她目前看好美國科技龍頭股多於騰訊，「現在AI已橫掃了所有的一切，不投資AI真的沒有回報」，下文將會詳細交代。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]