成立基金 以AI技術買AI股

劉央認為，美國集合全世界大量優秀人才，斥巨額資金研究逾20年後，近年始成功發展人工智能此尖端科技，這是其他國家短期內難以追趕的，因此即使Magnificent 7股價去年以來已錄得數以倍計升幅，中長線仍看高一線：「我近年主張『趨勢投資』，或稱為『風口投資』，目前AI就是非常大的風口，如果你不全情投入的話，你就錯過歷史上非常關鍵的時點。人家已經成功了，不用再懷疑了，當你再懷疑，你就不適合投資，你就趕快回家就算了。」

「合力天成AI指數」14個月回報近八成

投資者除了可直接投資Magnificent 7外， 劉央透露，她個人與在美國矽谷工作的中國工程師團隊，以AI技術生成了「合力天成AI指數」，該指數包涵35至40隻成分股，每季調整一次，去年7月成立以來，至今年8月底錄得79.3%回報，跑贏美股3大指數道指、標指及納指期內分別為20.8%、26.9%及29.0%的升幅。

根據介紹，西京投資作為財務顧問，已經將「合力天成AI指數」掛鈎基金在本港透過瑞銀向專業投資者銷售，入場費為100萬美元。

對冲戰爭風險 買黃金ETF

除了看好AI此投資主題外，劉央亦建議可以買入黃金交易所買賣基金（ETF），以對冲全球戰爭上升的風險，她表示：「我是害怕打仗的，但我認為全球打仗的可能性非常大，因此我要買黃金ETF。」

劉央總結，不論Magnificent 7或黃金ETF均是流通量高、可以隨時變現的投資工具，在目前充滿動盪的投資世界，此優勢屬十分重要。

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