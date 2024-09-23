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往績回顧．兩年半前測中：港股「二十大」後見底

【明報專訊】西京投資主席兼投資總監劉央在《Money Monday》第345期（2022年4月25日出版）封面故事、題為「持盈保泰留意內銀電訊公用股」報道中指出，中美角力不斷升級，俄烏衝突如何發展亦有待觀察，故她認為，選中資股除了關注現金流外，也要重視派息，這反映管理層關注小股東利益，願意把日常業務中賺取的現金流與股東分享，結論則是暫時比較看好防守力較強的內銀、電訊及公用股，她表示：「現在是保存籌碼的時候，假如真的要投資的話，便要投資中國政府能夠控制的行業。」她又說，假如投資者不願承受太大風險，不妨持盈保泰，等2022年第四季「中共第20次全國代表大會」（二十大）後再作投資部署。

當時推介內銀電訊公用股跑贏大市

上述報道見報前一個交易日（2022年4月22日），恒指收報20,638點，見報後在高位徘徊數月後，2022年9月開始急轉直下，在「二十大」召開的2022年10月，恒指2022年10月31日最低跌至14,597點始見底，過去22多個月反覆回升，上周收報18,258點。

劉央在《Money Monday》第345期封面故事測中恒指走勢外，她當時看好的內銀、電訊及公用股，若以建行（0939）、中移動（0941）及華能（0902）為代表，至今均跑贏大市（見圖2），因此她在今期封面故事分享的觀點亦值得重視。

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[封面故事]