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美富：攻內地私募 融資難度增 料港仍屬很多私募基金亞洲總部

【明報專訊】香港向來為環球私募基金匯聚的營運基地之一，熟悉私募基金運作的美富律師事務所（Morrison Foerster）全球私募股權業務組聯席主席Marcia Ellis（艾琳）預期，香港仍是很多私募基金的亞洲區總部。隨着市場變化，她預見純參與內地投資的業界融資不及過往容易，參與投資時避免沾手敏感行業，經股市退出投資亦存在難度，但是她認為這給予懂得處理複雜交易者大顯身手的機會。

明報記者 陳偉燊

她形容「現時私募基金在內地的活動不及之前活躍」，過往純到內地投資的私募基金產生很理想的回報，但是今時今日融資一定有困難，既需游說有限合伙人，亦要有良好紀錄支持，才吸引到家族辦公室參與。反而她指出：「如果基金屬泛亞洲投資類型，例如參與日本或印度市場投資的，會有很多成功融資的案例。到印度投資更成為『百搭牌（Wild Card）』。」不過由於中東主權基金近年對到中國投資感興趣，因此亦見他們以有限合伙人形式參與內地相關基金投資。

私募偏向物色內地傳統實業

現時在中國市場，Marcia Ellis說，私募基金偏向物色傳統實業如製造業、工業等項目，相對較安全，那些從內地走出國際的內地企業亦較吃香，但不太想涉足敏感產業投資，以免引起中外監管機構注意。私募基金到內地投資時亦較以前做多很多盡職審查、提問更多問題，但是企業亦多接受。雖然現時處於低迷時期，她卻不排除5至10年後私募基金在內地參與的投資可能取得合理回報。至於在退出投資時，她說，近期私募基金選擇經股市退出或存在難度，香港市場的交易宗數雖少，但總算活躍。

近期私募經股市退出趨困難

她指出，過往不少獲私募基金垂青的內地教育、軟件企業到美國上市後，很多都股價受壓，要實現分拆上市因此受阻，致轉為謀求併購，當中難免碰到頗複雜情况，需具創新手法處理。她說，美富因此覓得市場空間提供服務，其團隊處理在納斯達克上市，並以中國為總部的和利時（Hollysys）併購便是一例。有別過往在美國上市估值逾10億美元的內地公司私有化多由大股東及管理層出手，美富註冊外國律師羅亦龍指出，和利時由外部私募基金成功私有化屬罕見例子。Marcia Ellis稱，有關交易甚具競爭性，並遭遇包括投票顧問Glass Lewis及ISS等眾多反對者，結果他們需向投資者游說，過程甚具挑戰性。