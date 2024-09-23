私募轉拓東南亞日本增 惟各有障礙

東南亞項目規模較細

近年很多私募基金自內地去到東南亞發掘機會，她指，無疑在過去兩年私募基金在當地交易有增長，最大問題是可供接觸的大型併購欠奉，因此令人失望。最多收購個案與數據中心有關，不少更為綠地（green field）項目。業界在退出東南亞及印度項目時，較多以併購形式進行，例如轉售予更大規模的私募基金或延續基金。

至於在日本，她提醒，內地企業家參與日本企業投資時需注意細節。比方一些日本銀行會將擁有正式官方網站視為可信度的重要指標，便是一例。當地的私募基金業非常旺盛，往往要角逐及競爭項目。現時私募基金對當地金融科技、傳統製造業及先進生產產業較具興趣。當地政府的監管要求亦使得大企業分拆非核心產業，對私募基金具有吸引力。但是當地老一輩創辦人通常認為私募基金只想將業務轉售，未必對私募基金有良好印象。要促成交易，便需對當地文化熟悉的在地律師團隊協助，作為私募基金與創辦人的聯繫。