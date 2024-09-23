袁國守：國慶將至 短炒黃金周受惠股

論宏觀基本面，內地消費市道欠佳，已是眾所周知的事實。按國家統計局公布的內地經濟活動統計數據，8月社會消費品零售總額按年增長2.1%，低於市場預期的2.5%，亦低於7月的2.7%。

儘管未知中國零售業何時否極泰來，但可以肯定的是，每逢大時大節，內地四處人頭湧湧，或多或少對零售市道帶來一點提振作用。再者，美聯儲大幅減息，本港多家銀行亦齊降最優惠利率，代表減息周期正式啟動，且市場憧憬中央再「出招」刺激經濟，市場氣氛隨即改善，港股重上萬八關，黃金周前後有望升多浸。况且，只要做足心理準備，自知是投機炒作，並以注碼控制風險，嚴守止賺止蝕，借勢短走一轉未嘗不可。

攜程基本面佳 受惠旅遊需求增長

由於「消費升級」敲不響，故資金一度湧入受惠「消費降級」的個股如拼多多（美：PDD），惜集團第二季收入不似預期，加上管理層多次預警收入增長將放緩，近日慘遭洗倉股價大瀉，可見選股更見難度。

既然內需股那麼難揀，取易捨難，倒不如吼直接得益於黃金周的旅遊概念股，旅遊平台股攜程（9961）會是正路之選，因基本面佳，今年第2季度業績勝預期，盈利按年增45%至50億元人民幣，有望持續受惠中國國內和出境旅遊需求增長。走勢上，此股於10天線約370元附近整固近1個月後終起動，上周五升2%，成交亦配合增加，可小注追入，博修補前下跌裂口後抽高見420元。中金予攜程「跑贏行業」評級，目標價492.4元。

銀娛金沙估值合理 可博續彈

此外，濠賭股亦具旅遊概念，值得跟進。大摩預料，澳門在十一國慶檔期內日均賭收與去年同期相若，可介乎9億至9.15億澳門元，比五一勞動節日均賭收還要強，10月份全月賭收有望達200億澳門元，按年增長1%；中場博彩可恢復至疫情前的114%至115%，貴賓博彩則恢復至疫情前的23%至25%。

惟不可不知，受累於內地旅客消費力減弱，加上澳門博彩監管消息不絕，濠賭股曾跌得一仆一碌，如銀娛（0027）及金沙中國（1928）年初至今分別累挫28%及33%，但預測市盈率已降至約14及18倍，估值變得合理，近日股價亦見底回升，若博黃金周前後續反撲，此兩股可一戰。

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[袁國守 投資心戰室]