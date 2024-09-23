moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

袁國守：國慶將至 短炒黃金周受惠股

【明報專訊】內地國慶黃金周下周二（10月1日）開始，一連7天的長假，出行人流和零售消費定較平日多。可是，中國經濟活動放緩，「內捲」、「消費降級」成新常態，傳統上受惠黃金周的板塊如內需、旅遊至濠賭，年內表現都差強人意，但從投機角度看，估值多已變得合理，加上減息周期終到來，港股回暖，短線值博。

論宏觀基本面，內地消費市道欠佳，已是眾所周知的事實。按國家統計局公布的內地經濟活動統計數據，8月社會消費品零售總額按年增長2.1%，低於市場預期的2.5%，亦低於7月的2.7%。

儘管未知中國零售業何時否極泰來，但可以肯定的是，每逢大時大節，內地四處人頭湧湧，或多或少對零售市道帶來一點提振作用。再者，美聯儲大幅減息，本港多家銀行亦齊降最優惠利率，代表減息周期正式啟動，且市場憧憬中央再「出招」刺激經濟，市場氣氛隨即改善，港股重上萬八關，黃金周前後有望升多浸。况且，只要做足心理準備，自知是投機炒作，並以注碼控制風險，嚴守止賺止蝕，借勢短走一轉未嘗不可。

攜程基本面佳 受惠旅遊需求增長

由於「消費升級」敲不響，故資金一度湧入受惠「消費降級」的個股如拼多多（美：PDD），惜集團第二季收入不似預期，加上管理層多次預警收入增長將放緩，近日慘遭洗倉股價大瀉，可見選股更見難度。

既然內需股那麼難揀，取易捨難，倒不如吼直接得益於黃金周的旅遊概念股，旅遊平台股攜程（9961）會是正路之選，因基本面佳，今年第2季度業績勝預期，盈利按年增45%至50億元人民幣，有望持續受惠中國國內和出境旅遊需求增長。走勢上，此股於10天線約370元附近整固近1個月後終起動，上周五升2%，成交亦配合增加，可小注追入，博修補前下跌裂口後抽高見420元。中金予攜程「跑贏行業」評級，目標價492.4元。

銀娛金沙估值合理 可博續彈

此外，濠賭股亦具旅遊概念，值得跟進。大摩預料，澳門在十一國慶檔期內日均賭收與去年同期相若，可介乎9億至9.15億澳門元，比五一勞動節日均賭收還要強，10月份全月賭收有望達200億澳門元，按年增長1%；中場博彩可恢復至疫情前的114%至115%，貴賓博彩則恢復至疫情前的23%至25%。

惟不可不知，受累於內地旅客消費力減弱，加上澳門博彩監管消息不絕，濠賭股曾跌得一仆一碌，如銀娛（0027）及金沙中國（1928）年初至今分別累挫28%及33%，但預測市盈率已降至約14及18倍，估值變得合理，近日股價亦見底回升，若博黃金周前後續反撲，此兩股可一戰。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]