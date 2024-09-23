袁國守：提防減息後美股調整

况且，若說減息幅度較預期大，反映聯儲局對經濟前景有所憂慮，或令美股添壓，標普500指數和納指衝高後於上周五已見回吐，因此提防美股往後可能出現較深調整。

港股方面，除獲減息消息「冲喜」，內媒籲出手降融資成本，市場料有降準空間，加上人民幣走強，帶動恒指連升6個交易日，累漲1149點；單是上周4個交易日，累升889點或5.1%，周五收報18,258點。雖然大市氣氛好轉，但港股若要續升，還需內地政策配合，以及經濟好轉，否則料於18,500點遇阻力。

行業方面，減息理應利好高息股，惟大市風險胃納回升，相關個股如電能（0006）及香港電訊（6823）上周五逆市下跌，持重貨者宜留心後市走向。至於受惠減息的本地「磚頭」，地產界主流意見認為，隨着美國踏入減息周期，本港息率有望進一步下調，定存利息亦續減，料驅使資金流出，部分將流入樓市，有助刺激樓市成交，樓價有望喘定回穩。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]