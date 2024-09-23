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摩根大通亞洲：黃金周臨近 攜程購25931

【明報專訊】內地黃金周假期即將來臨，市場憧憬出行相關概念股或受惠，藍籌攜程（9961）或重新成為大市焦點。據彭博報道，內地文旅部指出，在剛過去中秋假期，國內遊客出遊總花費較2019年同期上升8%至510億元人民幣，全國國內出遊人次增長約6%至1.07億人次。雖然內地宏觀環境仍充斥不明朗，惟攜程早前公布的中期業績時對前景展望樂觀。據彭博智庫分析預料，攜程在線旅遊代理業務的利潤率有望持續跑贏同業，預期攜程明年全年收入增長有望維持15%。

攜程股價於8月公布業績後一舉重返370元之上，其後於360至380元整固。本周隨大市氣氛好轉，收復100天線。如投資者看好正股於黃金周假期前或有炒作，可留意攜程購（25931），行使價480.2元，實際槓桿10倍，2024年12月24日到期。如看淡可參考攜程沽（24964），行使價333.33元，實際槓桿12.7倍，2024年11月12日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]