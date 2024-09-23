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廖偉強：樓市累積力量 準備重回正軌

標籤：廖偉強

【明報專訊】金融及地產業是香港最重要的兩條支柱，當金融和地產市場雙雙滑落，影響會是全面性。股樓等資產貶值會嚴重打擊消費市道；而金融業及地產業萎縮，其他行業亦被拖累，形成骨牌效應。所以，很多人都認為樓市要逐步復蘇，經濟才會漸漸好起來。筆者從事地產業，當然也認同這種說法。但筆者也相信，經濟與樓市是唇齒相依，互為影響，所以，經濟要好起來，才可推動樓市重回正常發展。

觀乎近期旺區街道人流明顯增加，假日食肆、商店亦比早幾個月旺場，反映消費有回升迹象，相信隨着減息期重臨，市道會逐漸重新活起來。近年，做生意的人不少都怨氣冲天，但其實近年的艱辛是時代蛻變的必經階段。幾年疫情改變人們的生活習慣，加上大灣區城市的融合，將部分內地人的文化帶到港人生活中；而近年來港工作和定居的內地人才，也影響了香港的生活文化及飲食習慣；港商都要跟隨變化，否則競爭力就會減弱。

以往的高端消費客戶開始消失，高成本的經營方式不能持續時，取而代之就是輕資產經營。老闆們不必介意生意規模縮小、客源並非以前的闊綽大款。只要懂得變通，就算是面對消費力較低的市場，只要能站穩陣腳，生意可以從小到大，經營可從「輕」發展到「重」，最重要是做到有盈利。這樣經營，僱主和員工都不用每天愁眉不展，當市况轉趨樂觀時，業務就可以重新擴展，進攻更大和利潤更高的市場。香港人的適應力很強，只要不墨守成規，能夠多想、多試、多做，就可在生活及生意上作出改變。

至於香港樓市，同樣也是在累積力量，準備重新出發，隨着減息期展開，負面情緒消退，交投重上高位的日子也將來到。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]