馬泰陽：減息帶動樓市氣氛

美國減息後，本港大型銀行隨即宣布優惠利率減0.25厘，為本港樓市即時帶來利好消息，預計本港實際按揭利率將繼續下降，對現時大部分使用浮息按揭的業主來說，每月供款金額減少，無疑是一大喜訊。另一方面，租金持續上升，減息相信有助於減輕買家的供樓負擔，屆時將出現「供平過租」的情况，將吸引部分租客「轉租為買」。此外，租金上升，令租金回報較定息產品吸引，增加投資者將資金轉投「磚頭」的誘因，進一步帶動市場交投。另外，美聯儲減息有效帶動本港樓市氣氛，多個發展商趁減息加快推售新盤步伐，預計一手市場將「百花齊放」，本周末市場睇樓氣氛將有明顯改善，準買家紛紛出動睇樓，若新盤銷情理想，相信二手市場亦會受市場氣氛帶動。

是次減息後，增加市民入市信心，對帶動樓市氣氛有莫大幫助，預期10月份樓市會再度活躍起來。事實上，政府在今年2月底公布的《財政預算案》中宣布樓市全面「撤辣」，隨後新盤成交應聲大增，據本行資料研究部綜合一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，新盤成交由2月逾260宗，升至3月逾4100宗，升幅逾14倍。

筆者相信，是次減息效應或較「撤辣」顯著，畢竟入市成本減少，置業壓力亦會降低，有利樓市交投，加上特首李家超將於下月發表任內第三份的《施政報告》，市場憧憬刺激經濟的政策密集出台，甚至有望進一步推出更多有利樓市的措施，為樓市「助燃」，料10月新盤成交或有望挑戰2000宗水平，屆時將創7個月新高。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁

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[馬泰陽]