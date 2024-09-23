靠MPF外 20%收入宜做退休積蓄

明報記者 袁國守

近日富達國際公布《2024年亞太區投資者調查》，顯示近半（46%）本港投資者擔憂缺乏足夠資金應付退休生活。富達指出，本港投資者期望於63歲退休，並預計需要依靠退休金和積蓄生活17年；若以港人平均預期壽命85歲推算，將面臨長達5年的退休收入缺口。

根據Worldometer報道指出，2023年全球男女平均壽命中，香港人無論是男或女均排行全球第一，女性平均壽命88.66歲，男性平均壽命83歲。雖然港人相當長壽，但該調查顯示，大部分港人並未開始規劃退休，只有38%受訪者表示已開始計劃，年齡介乎45至69歲受訪者表示，已着手計劃退休的比例僅52%。

調查：港人料退休後每月開支2.4萬

此外，調查顯示，本港投資者預期退休後每月平均開支為24,000元，為目前月入的60%。大多數（82%）港人認為，退休後最主要的財務需求為應付日常生活開支，其次為醫療應急基金（68%）和消閒與旅遊費用（63%）。

不過，大部分受訪港人表示，對退休的主要憂慮為能否負擔醫療開支、應對長壽風險及通脹風險，顯示大部分港人的夢想退休生活仍是遙不可及。富達國際香港退休金及個人投資業務總監暨香港地區執行總監陳宇昕表示，很多港人畏懼規劃退休，不知從何入手。她指出，愈早開始規劃，累積退休儲備的時間愈長，因此今天就是最佳的開展計劃時機，由了解自己的入息替代率開始。

根據富達退休儲蓄法則，假設65歲退休，其入息替代率為退休前收入48%，以維持退休前的生活質素，並建議投資者在工作生涯間，除了MPF供款外，將每年20%稅前收入作為退休積蓄以達成此目標。

被問及退休後選擇投資產品的首要考慮因素，調查顯示，首選為提供穩定每月收入（62%），其次為資本增值（24%），只有14%表示保本為首要考量，而受訪者對退休後的預期投資回報為7.9%，似乎不太現實，基於最多受訪者認為退休後會選擇定期存款（56%），其次是股票（53%）和債券（40%）。

陳宇昕表示，調查結果反映香港投資者並未完全了解退休後持續投資的力量，無疑投資伴隨波動性，惟投資者更需要盡早開始投資，以擁有足夠時間放眼長遠回報。

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[袁國守 退休綢繆]