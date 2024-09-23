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新型工業化系列
創新園推動數碼經濟
AI算力服務智慧城市

香港正全速發展成智慧城市，企業應把握數碼化機遇，開拓智慧經濟產業。香港科技園公司旗下三個位於大埔、元朗及將軍澳的「創新園」（InnoPark）為業界提供先進的軟硬件設施，提升產能和競爭力。將軍澳創新園設有數據技術中心（DT Hub），配套設備完善，協助企業將數據資產轉化為商業價值，尤其是大數據和人工智能發展，配合鄰近先進製造業中心（AMC），形成新型工業生態鏈。將軍澳創新園已成為科技企業的新基地，本港最大網上購物商場HKTVmall、初創企業集智坊、Blue Pin及Speedy Group進駐，全面塑造未來智慧城市。

大數據潛藏龐大商業價值，可應用於生活、消費，以至交通等領域。月初科技園啟用全港首個商業用高效能運算（High Performance Computing）服務，主動向業界提供AI算力、加速工具和數據資源，支持企業更高效地進行數碼轉型及接軌國家超算策略。

 

HKTVmall設自動配送中心 英國試行無人雜貨店

Covid-19疫情改變市民的購物習慣，令HKTVmall網購業務更上一層樓。作為香港最大網上購物商場，HKTVmall設有5個自動化配送中心，其中一個落戶將軍澳創新園。HKTVmall母公司—香港科技探索有限公司副主席兼集團行政總裁王維基表示：「創新園讓我們更靈活地創新，並且將業務物流自動化，包括營運倉庫和物流所需的科技。」

HKTVmall更將香港累積的技術「全自動零售商店及系統」，搬到英國曼徹斯特，營運一家無人雜貨店。該系統收集客戶訂單後，機械臂會自動執貨，並運送至指定智能櫃以供領取。HKTVmall成功把香港創科成果帶到海外市場拓展商機。

 

集智坊高階人工智能服務 生成及翻譯80種語言

踏入人工智能年代，AI技術可替人類完成許多耗時、繁瑣的工作，翻譯各國語言便是其中之一。集智坊（datax.io）的多語言自動語音識別方案「Subanana」透過人工智能將語音翻譯為文字，支援超過80種語言，能夠將廣東話轉譯成口語或書面語字幕，這種本地化元素令集智坊市場上突圍而出。

datax.io亦透過科技園公司網絡，向政府部門及其他企業推廣「光學字元辨識」和「語音轉文本」解決方案。集智坊聯合創辦人兼行政總裁黃偉俊表示：「未來會探索在香港應用生成式人工智能，並訓練出自家語言模型。因為中文或廣東話並非ChatGPT的強項，因此我們有很大優勢，搶佔這個尚未發展的市場。」

 

Blue Pin酒店客服機械人 創造智能酒店方案

酒店業經常面臨人手不足問題，創新科技可以彌補不足。藍點子（香港）有限公司（Blue Pin）開發本港首個客服機械人智能酒店解決方案，包括客服機械人（GSR）及GSR手提電腦，內置自家開發的室內定位系統，酒店客人只需簡單操作輕觸屏幕，就能完成整個入住和退房流程，節省前台等候時間，亦減輕前線人員工作量。Blue Pin同時推出智慧酒店文檔管理系統（SHDMS），令前台工作實現無紙化，減少碳排放量。

2021年，Blue Pin伙拍科技園公司推出這項智能酒店解決方案，當時正值酒店業人手不足時期，對自動化服務的需求愈來愈大。Blue Pin共同創辦人兼行政總裁梁仲明博士表示：「在研究這項目期間，DT Hub提供很多支援，例如師友計劃，每星期約見導師，給予許多商業指導，甚至介紹酒店客戶。」現時Blue Pin為30間酒店提供智能解決方案，客戶遍及澳洲、新加坡和馬來西亞等地。

 

Speedy Group設24小時雲端中心 支援中小學數碼化教學環境

隨著網絡技術進步，全港中小學紛紛部署智慧校園設施，提升教學質素。為確保數碼教學暢通無阻，全天候的資訊科技支援，包括日常維護和系統更新服務便非常重要。2004年創辦的環速集團有限公司（Speedy Group），為超過500所中、小學校提供資訊科技服務，是本港極具規模的學校IT服務供應商之一。

Speedy Group為學校提供IT系統管理、硬件購置及雲端服務，以及混合式學習（Hybrid Learning）教學方案。Speedy Group亦在DT Hub設立24小時雲端營運中心CloudOps，持續偵測及解決問題，確保各項學校IT系統穩定運作。Speedy Group業務拓展總監胡啟騫指：「以往學校遇到問題，需要即時派員到校處理；隨著雲端技術成熟，近九成問題已可遙距處理，遇到問題時可快速應變，對學校教學的影響減到最低。」

他續表示：「DT Hub是很好的基地，促成各資訊科技服務供應商及夥伴，就新項目或解決方案合作。「未來Speedy Group會繼續應用人工智能和大數據等科技，提供一流的雲端、科技及數據服務，支援香港的智慧城市發展。」

 

衝出國際闖出名堂

香港在高增值的新型工業化領域，擁有巨大的發展潛力和空間。香港科技園公司創新製造高級總監黃家裕表示：「三個創新園的使用率已接近九成，創新園內匯聚多間公司的生產基地，上述四家香港品牌，不約而同選擇創新園，提升品質及產能外，亦有衝出國際的成功例子。創新園為業界提供先進製造的軟硬件配套，推動香港創新、香港設計和香港製造，在國際舞台上闖出名堂。」

 

 

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