金融3部委今開記招 市場料加碼放水 先降14日逆回購利率 潘功勝：加大幣策調控強度

明報記者 歐陽偉昉

潘功勝今年1月於記者會回答提問時，預告會在2月調降存款準備金率，是次三大金融監管機構首長罕有在3月兩會以外一同出席記者會，更受市場關注。另外，潘功勝昨日在中國-葡語國家中央銀行及金融家會議致辭時表示，人行將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控精準性，為中國經濟穩定增長和高質量發展，創造良好的貨幣金融環境。

分析料今年再減息最多0.2厘

東亞銀行首席經濟師蔡永雄表示，較難預期當局是否在今日公布實際寬鬆措施，不過預期今年餘下時間會再減息0.1厘至0.2厘，降準0.25個百分點，以及推出針對科技、綠色、普惠等行業的支持措施。另外當局或會在記者會，為早前進行的買賣國債、再貸款措施作出說明。

另外，人行昨自2月春節長假以來重啟14天期逆回購，利率較2月降0.1個百分點至1.85厘，與7天期逆回購利率在7月下調幅度相同。作為政策利率的7天期逆回購利率，則保持在1.7厘不變。昨日7天與14天期逆回購操作量，分別為745億元和1601億元（人民幣，下同），淨投放959億元。

人行表示14天期逆回購利率，為7天期逆回購利率加上0.15厘。保銀投資首席經濟學家張智威認為，14天期逆回購下調並非人行進一步寬鬆貨幣政策的信號，不過他預期人行將在未來數月下調7天逆回購利率和存款準備金率，金融監管機構料將在記者會說明政策立場。澳新銀行首席大中華區經濟學家楊宇霆則指出，內地經濟需要比減息0.1厘更多的刺激，預期當局在降準和下調中期借貸便利（MLF）利率外，也會下調按揭利率。

中國10年期債息新低 人幣回落

官方早上公布消息後，市場隨即反映加強寬鬆措施的預期，中國10年期國債孳息率跌至2.037厘，續見歷史新低，離岸人民幣結束3日連升，至昨晚8時半跌183點子（1元等於1萬點子）報7.0599。若然降準和下調MLF，將有助銀行降低資金成本，內銀股普遍做好，建設銀行（0939）升1.43%，工商銀行（1398）升1.14%。