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美團擬發美元優先票據 股價挫2%

【明報專訊】美團（3690）昨開市前公布擬發行美元優先票據，只向專業投資者作國際發售，完成票據發行時間取決於市况及投資者興趣；本金總額、利率、付款日期及若干其他條款和條件尚未釐定。集團表示，所得款項淨額主要用於現有離岸債務再融資，以及其他一般企業用途。

美團發債條款未明，市場憂慮後續融資未完，美團昨高開後向下，收市報132.8元，跌2.28%，成交50.73億元，其他科網股表現亦受壓。

券商富瑞認為，對市場而言，美團擬發行美元優先票據並非完全出乎市場意料，由於美團早在中期報告已披露需償還美元應付款項。

根據6月底止的中期報告，美團應付票據總額約為359.6億元人民幣，當中1年內應付票據為107.7億元人民幣。

富瑞：擁強大執行力 續籲買入

該行指出，美團擁有強大的執行能力，本地核心商業業務的營運利潤穩定增長，業務在跨細分市場亦具有協同效應。雖然集團面對宏觀阻力，但仍表現出強勁的執行力；美團優選的基本面亦有所改善。

此外，美團提供中秋節假期首兩日數據亦表現穩定。該行維持美團目標價150元及「買入」評級不變。

阿里京東已先後發換股債融資

阿里（9988）及京東（9618）等科網股早在今年5月先後發行可換股債融資，當時市場已預料美團或有相應融資行動，至今才真正落實。評級機構惠譽已給予美團擬發行美元債券「BBB」評級，擬發行債券與美團的存續及未來高級無抵押債務處於同等受償順序，因此，其評級與美團「BBB」的高級無抵押評級一致。

惠譽於9月11日將美團評級上調至「BBB」，反映集團成功執行戰略及到店業務競爭緩和的推動下，盈利能力顯著改善，而且自由現金流生成能力強勁。該行預期，美團核心本地商業業務的滲透率不斷提高，以及由補貼驅動型投資轉至回報驅動型投資，中短期可支撐EBITDA穩健增長和自由現金流生成。