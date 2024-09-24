雷軍預告周四發布Note 14 小米近3年高

稱將開啟品質大換代

雷軍表示，今次推出的為Note系列新10年的首款作品，將開啟品質大換代，「小金剛」正在進化，產品更加抗摔、防水，以及更長續航力。他提到，Redmi Note 14 Pro全系列金剛架構通過1.8米的超高強度跌落測試，以及防水測試，首輪銷售將免費附送「碎屏保」及「進水保」。

市場調查機構Counterpoint Research早前發表報告，小米8月手機銷售量成功超越蘋果（美：AAPL），成為全球第二大智能手機品牌，銷量僅次於三星，是3年以來首次排名第二位。

調查報告：全年銷售料雙位數增

報告指出，雖然小米8月的智能手機銷量保持平穩，不過蘋果出現季節性跌幅，最終成功超越蘋果的銷量。報告提到，小米今年上半年成為增長最快的品牌之一，銷售額按年增長22%，隨着基數效應逐漸減弱，下半年增長可能放緩，但仍有望全年實現強勁雙位數增長。

報告指出，小米今年採取更精簡的產品策略，專注在每個價格區間製造一款旗艦機型，而非在同一細分市場推出多款產品。小米開拓新市場同時鞏固現有市場地位，並重新聚焦銷售和營銷。除了入門至中端設備表現依然強勁，小米亦通過折疊屏幕和Ultra系列產品，成功進軍高端市場。

報告又稱，小米在低端價格區間尤為強勢，Redmi 13及Note 13系列廣受歡迎，助力小米在所有主要市場，特別是印度、拉丁美洲、東南亞及中東和非洲地區提升市場份額。不過新一代iPhone通常在9月推出，8月是蘋果銷售最疲軟的月份，iPhone 16系列未來有機會推動蘋果重新奪回第二、甚至是第一的位置。