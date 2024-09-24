打風不停市實施 許正宇：港須續增巿場活力

港交所：人身安全仍為首位

對於「打風不停市」的安全考慮方面，港交所（0388）副行政總裁、聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁，昨日接受香港電台訪問時指出，人身安全仍為首位，「打風不停市」自醞釀以來，港交所與證券業界就員工保險及上班等方面，有着相當完整的安排，同時亦已討論過不同場景。

姚嘉仁指出，天文台提供準確風暴消息予市場參考，即使業界需要員工回到工作地點，相信能於相對安全的情况上班和下班。另外，他亦提到港交所於8月底，與各市場參與者成功完成演練，業務流程、系統及人員安排各方面已準備就緒。

港交所亦為有困難且成功申請券商，提供3個月過渡期，為其「包底」墊支履行交收及結算責任，惟日均待結算金額需低於1.2億元。姚嘉仁表示，金管局和銀行公會已向港交所確認，為支持打風期間開市已準備就緒，他指出只要證券業界和銀行做好應做的準備，一定有能力應對所有情景。