moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

華潤飲料或最快周四港IPO預路演 卡羅特招股集資7.5億 引入兩基投

標籤：新股

【明報專訊】繼上周「集資王」美的（0300）成功上市集資310億元後，本港IPO市場大型新股加快出籠，市傳持有內地樽裝水「怡寶」等品牌的華潤飲料或最快周四（26日）來港開始IPO預路演，擬集資最多10億美元（78億港元）。另外，內地廚具品牌卡羅特（Carote）（2549）昨日亦開始招股，集資最多7.5億元。

明報記者 田越

IFR引述知情人士報道，華潤旗下飲料公司「華潤飲料」（下簡稱「潤飲」）計劃最快周四開始香港IPO預路演，擬集資5億至10億美元（39億元至78億元），並計劃10月掛牌。美銀證券、中銀國際、中信證券和瑞銀出任聯席保薦人。潤飲專注於包裝飲用水及飲料市場，出產「怡寶」等包裝水品牌，去年包裝飲用水產品貢獻其92.1%的收入；同時亦有出產茶飲、果汁及運動飲品等。

受累農夫山泉大跌 傳早前估值遇阻

上月初市傳潤飲在香港上市計劃的潛在估值問題遇到阻力，當時其估值目標高達60億美元，但潛在投資者尋求較低估值，消息指與其競爭對手農夫山泉（9633）股價大跌有關。受社交媒體風波影響，農夫山泉股價自5月高位（48.8元）以來持續下跌，至上月5日、即傳出潤飲估值遇阻力消息前一日已累跌逾37%，農夫山泉昨收報26.05元。

卡羅特集資用於收購研發等

另外，內地廚具品牌卡羅特（Carote）昨起（23日）至周四（26日）招股，集資最多7.51億元（見表）。是次卡羅特引入MPC VIId及YSC Go （BVI）兩名基石投資者，合共投資4000萬美元（約3.13億元），若以5.75元（發售價範圍的中間價）計，涉及認購股數約5446.6萬股，佔是次發售股份的約41.94%（假設超額配股權未獲行使），設禁售期6個月。

卡羅特成立初期為海外廚具品牌提供OEM服務，至2016年推出自家品牌「卡羅特」，專注於網上直銷策略。來港集資所得款項，約35%用於尋求收購及投資機遇；約25%用於產品研發等。

[新股]