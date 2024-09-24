華潤飲料或最快周四港IPO預路演 卡羅特招股集資7.5億 引入兩基投

明報記者 田越

IFR引述知情人士報道，華潤旗下飲料公司「華潤飲料」（下簡稱「潤飲」）計劃最快周四開始香港IPO預路演，擬集資5億至10億美元（39億元至78億元），並計劃10月掛牌。美銀證券、中銀國際、中信證券和瑞銀出任聯席保薦人。潤飲專注於包裝飲用水及飲料市場，出產「怡寶」等包裝水品牌，去年包裝飲用水產品貢獻其92.1%的收入；同時亦有出產茶飲、果汁及運動飲品等。

受累農夫山泉大跌 傳早前估值遇阻

上月初市傳潤飲在香港上市計劃的潛在估值問題遇到阻力，當時其估值目標高達60億美元，但潛在投資者尋求較低估值，消息指與其競爭對手農夫山泉（9633）股價大跌有關。受社交媒體風波影響，農夫山泉股價自5月高位（48.8元）以來持續下跌，至上月5日、即傳出潤飲估值遇阻力消息前一日已累跌逾37%，農夫山泉昨收報26.05元。

卡羅特集資用於收購研發等

另外，內地廚具品牌卡羅特（Carote）昨起（23日）至周四（26日）招股，集資最多7.51億元（見表）。是次卡羅特引入MPC VIId及YSC Go （BVI）兩名基石投資者，合共投資4000萬美元（約3.13億元），若以5.75元（發售價範圍的中間價）計，涉及認購股數約5446.6萬股，佔是次發售股份的約41.94%（假設超額配股權未獲行使），設禁售期6個月。

卡羅特成立初期為海外廚具品牌提供OEM服務，至2016年推出自家品牌「卡羅特」，專注於網上直銷策略。來港集資所得款項，約35%用於尋求收購及投資機遇；約25%用於產品研發等。

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