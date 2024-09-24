金管局啟動數碼港元次階段先導計劃

推出與否及時間視乎成果

金管局表示，將於未來一年與入選機構合作，並計劃於2025年底前向公眾公布第二階段成果，同時亦將項目易名為「數碼港元+」。金管局副總裁李達志表示，「數碼港元」推出與否及其推出時間，則要視乎第二階段計劃的成果。

次階段旨在探索是否好用

金管局首席金融科技總監周惠強指出，第二階段目的為測試數碼貨幣於實際場景中應用，就數碼貨幣的擴容性及商業可行性深入研究，並為當局研究「數碼港元」若於未來推出時，了解於設計、實施和運作方面或會面對的實際問題。李達志表示，第一階段測試數碼貨幣的「可用性」，而第二階段則旨於探索數碼貨幣是否「好用」。

周惠強表示，金管局將成立「數碼港元」業界論壇，為參與機構提供一個合作平台討論共同事項，務求解決業界標準、監管指引及金融基建等問題，另論壇之下將設有由業界主導的工作小組。周惠強續稱，於籌備的同時已有參與機構提出問題，料論壇及工作小組初期會聚焦與「可編程性」相關的議題。

以計劃中於「代幣化資產結算」主題為例，其中一個用例試驗包括恒生銀行（0011）、Aptos Lab及波士頓顧問公司，將測試於公共區塊鏈上使用數碼貨幣，結算代幣化基金的商業價值。