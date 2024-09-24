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減息預期升 金價撲2635美元新高 有分析憂現「黑天鵝」 或面臨經濟衰退

【明報專訊】歐美主要央行開始減息周期，金價節節上升，屢創新高，有分析料上望每盎司3000美元關口，但亦有人擔心是出現「黑天鵝」事件的先兆。

現貨金昨日亞洲時段再創高位，及後雖回落，但至美股早段再回升，貼近每盎司2635美元再創歷史新高。美國金融服務商EverBank認為，美國聯儲局上周大幅減息0.5厘對金價是刺激，當減息周期持續，美元進一步受壓，一般都利好黃金等商品，加上中東等地緣政治緊張持續，估計短期金價可以再升10%至15%，上望3000美元關口。

弱美元預期為金價帶來支持，高盛昨日便因應聯儲局減息影響美元收益率，調低美元兌一籃子貨幣的預測，其中因應英倫銀行減息速度較慢，將英鎊兌美元一年目標由1.32升至1.4，美元兌日圓目標由150調低至140。

不過，加密貨幣資訊網站Cryptoinsightsuk關注，金價近期急升的走勢是過去逾20年未見，令人懷疑背後原因，不時巧合地與「黑天鵝」事件有關，例如經濟衰退、債務危機或加密貨幣等其他資產崩盤，聯儲局大幅減息本身就並非反映經濟很好。盛寶銀行亦認為，對冲基金在黃金的好倉是2020年以來最多，或代表金價要深度整固，長線走勢才能健康。

歐PMI意外收縮 憧憬減息

另外，歐元區最新數據似乎為歐央行繼續減息帶來新證據。歐元區綜合採購經理指數（PMI）意外跌至收縮水平，9月初值大跌2.1至48.9，是7個月以來首次失守50的盛衰分界線，遠遜市場預期50.5。當中，由於奧運的刺激消散，法國重回萎縮狀態；德國商業信心進一步轉差，經濟很可能連續兩季下滑，進入「技術性衰退」。市場對歐洲央行減息預期升溫，彭博社分析，投資者曾預期今年內再減息約0.43厘，高於數據發布前的0.38厘，同時10月減息機會只有約40%，意味12月大幅減息0.5厘機會增加。

聯儲官員料明年多次減息

美國數據則參差，9月製造業PMI初值為47，為去年6月以來低位，亦遜預期的48.6；服務業PMI初值55.4，則高於預期的55.2。值得留意的是，綜合價格指數升至半年高位，投入價格指數升至1年高位，預示通脹短期或重新升溫。

聯儲局上周議息時投票支持減息0.5厘的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）周一表明，通脹和就業降溫速度較原本預期快，所以貨幣政策亦需要跟隨正常化，但由於仍未清楚中性利率水平，不宜過早承諾會迅速減息。

芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）預計聯儲局明年將多次減息，因當局尋求經濟軟着陸，即在勞動市場不崩潰的情况下控制通脹。

美股早段延續上周升勢，上周五創收市新高的道指企穩42000點以上，標普500指數亦在5700點水平靠穩。據報或獲注資的英特爾（美：INTC）早段升逾1%；花旗（美：C）於中國設立全資證券公司拓展業務的計劃，據報因為未解決美國數據處理不當的問題，遭聯儲局拖延審批，但股價仍曾升逾1%。

（綜合報道）

[國際金融]