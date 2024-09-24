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降SK海力士評級前售股 大摩遭韓查違規否

【明報專訊】韓國金融監管機構再出手。當局調查美國投資銀行摩根士丹利本月中大削晶片商SK海力士評級和目標價之前，大手沽售該公司的股票有否違規。公司拒絕評論報道。

韓促大摩首爾分支提交文件

韓國金融監督院發言人周一確認，已要求摩根士丹利首爾分支提交文件，檢視本月15日將SK海力士評級由增持降至減持、目標價由26萬韓圜減至12萬韓圜的報告是否合規。彭博社引述消息稱，若初步認為有違規之嫌，可能擴大調查範圍。

大摩當時調整SK海力士評級的理由是認為記憶體晶片市場開始惡化，建議客戶換馬至三星等。但韓聯社引述消息稱，在報告發出前一個交易日、即本月13日，該行首爾分支發出沽售SK海力士101萬股的指令，數量較前一天多近兩倍。

韓國法例規定，金融機構公布分析前24小時不能買賣相關股票等產品，避免有內幕交易之嫌。據報韓國證券交易所亦正調查有關沽盤是否符合規定。

由於中秋節假期，韓國股市到上周四（19日）才復市，當天SK海力士股價曾急挫逾11%，收市亦跌6.1%。

韓近年加強查處金融違規個案

有曾在金融監管部門工作的韓國學者認為做法並非不尋常，即使國內金融機構有類似情况，政府都會介入調查，主要是想釐清事實。

韓國近年加強查處金融違規個案，包括去年底開始調查後發現，當地最少11間銀行和券商不當銷售恒生國企指數掛鈎證券（ELS），令散戶一度損失逾5萬億韓圜（逾340億港元），今年3月底起促成部分機構賠償。當局去年底亦指控，匯豐和法巴香港子公司在2021年非法無貨沽空股票，合共罰款逾2000萬美元，首爾檢察官今年3月更因此起訴匯豐和3名交易員。

（綜合報道）

[國際金融]